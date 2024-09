María Patiño lanza esta firme petición al nuevo ‘Sálvame’ respecto a Mediaset: «Nos necesitan»

El pasado viernes, ‘Sálvame’ estuvo muy presente en la entrevista de José María Almoguera en ‘De Viernes’. Así, el propio hijo de Carmen Borrego cuestionó las humillaciones que se hicieron en el programa a su madre. También estuvieron muy presentes los audios a Paola Olmedo que según Santi Acosta estaban manipulados. Este lunes, ‘Ni que fuéramos’ ha puesto el grito en el cielo por lo que hicieron con el programa y ha sido Belén Esteban la que se mostraba contundente contra el programa y María Patiño lanzaba una petición.

«Es bastante llamativo que ‘Sálvame no existía en la cadena de enfrente pero de repente se nos ha nombrado para señalarnos y qué mejor para demostrar al público si hemos manipulado algo que incluso la propia Paola admitió haber contado», empezaba destacando María Patiño en el arranque de ‘Ni que fuéramos’ tras avanzar que este lunes iban a hablar con la clienta que grabó a Paola.

Tras ello, María Patiño recordaba que no entendía porque ahora han vuelto a darle importancia a los audios si la propia Carmen Borrego ha asegurado que el problema con su hijo no fueron los audios. «¿Por qué se empeñan en decir que fueron los audios?», cuestionaba la presentadora. «Porque ahora les viene bien», contestaba Belén Esteban.

«Yo es verdad que el programa de ‘De Viernes’ me gusta, pero yo el otro día estaba que trinaba. Una persona que aprecio porque le conozco desde hace muchos años, Santi Acosta, del cual yo siempre aquí he hablado bien porque me ha parecido siempre conmigo al menos un profesional, pero Santi en ‘Sálvame’ no se manipularon las cintas. En ‘Sálvame’ se cuidó a Carmen Borrego«, soltaba Belén Esteban indignada.

«Ojalá, después de lo que escuché el viernes, de Montero, que desagradecido eres Montero cuando venías dos días y rogabas que te trajeran más. Cuando dice que Terelu se fue, si Terelu se fue pero luego volvió. Y voy a decir una cosa, no quiero más llamadas incoherentes en mi vida porque yo no llamo a nadie metiéndose con su trabajo, entonces no quiero que se metan con mi trabajo», proseguía diciendo Belén ante María Patiño y sus compañeros.

La indignación de Belén Esteban con ‘De Viernes’

Lejos de quedarse ahí, Belén Esteban daba la cara por ‘Sálvame’ tras las críticas de ‘De Viernes’ y Santi Acosta al programa que lideró las tardes en Telecinco durante 14 años. «Todos sabemos lo que hacíamos en ‘Sálvame’ que era realidad, televisión, lo que la gente quería. ¿Qué lo hemos pasado mal? Si. Yo lo pasé mal, pero sé lo que hacía y sé la mano que me dio de comer y todo lo que hice a veces fue conscientemente y otras veces porque me daba la gana. ¿Ahora vais a echar mierda sobre ‘Sálvame’? ¿Antes no existíamos y ahora sí para hablar cosas malas?«, se preguntaba la colaboradora.

«Cuando le dieron el tartazo a tu madre, José tu madre volvió a ‘Sálvame’. El tartazo de Payasín se da en cada edición de ‘GH’. Si eso a ti te pareció tan humillante, ¿por qué no se lo dijiste a tu madre y tu madre volvió? Es verdad que Terelu se fue por un problema con su hermana. Nunca olvidaré esa tarde con Alberto Díaz en dirección, que yo le dije a Terelu que no se fuera y ella dijo me voy por mi hermana, pero luego volvió. Yo también me fui de ‘Sálvame’, pero volví», incidía Belén Esteban.

«¿Antes no existíamos y ahora somos manipuladores? Y todos los que estáis allí menos Patricia y los presentadores habéis trabajado en ‘Sálvame’. Todos. Hombre…», sentenciaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ antes de que María Patiño la cortara.

La petición de María Patiño en ‘Ni que fuéramos’

Justo después, María Patiño se dirigía a sus compañeros para pedir que pasaran página con respecto a Mediaset pues ya han pasado cinco meses desde que se estrenó ‘Ni que fuéramos’ en TEN y Canal Quickie. «Nos ha costado mucho avanzar, cada uno lo hemos vivido de manera diferente, pero ahora no nos podemos permitir ir para atrás. Ya sacamos lo que teníamos dentro. Lo que no me gustaría es que, ahora que tal vez nos nombren porque nos necesitan, ir para atrás y sacar mierda», advertía la presentadora. «La mierda la han sacado ellos, yo no», se justificaba Belén.