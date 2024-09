La tajante advertencia de Susanna Griso a Manu Tenorio ante su gran polémica: «Es lamentable»

Manu Tenorio no consigue alejarse del centro de la polémica según continúa denunciando por todos los medios su calvario con los inquioukpas. ‘Espejo Público’ se hacía eco este lunes del último vídeo del cantante en redes, cargando muy alterado contra todos sus detractores. Tras repasar las imágenes, Susanna Griso no dudaba en dirigirse muy seria al intérprete con un urgente recado de cara a seguir tratando este tema.

«¿Qué le ocurre a Manu Tenorio?» era el rótulo que se podía leer en pantalla cuando ‘Más Espejo’ comenzó a relatar la última hora del cantante. Su último vídeo, en el que aparece fuera de sí contestando a todos los que no compran su historia de ocupación, se convirtió en uno de los grandes temas de la tertulia social este lunes. Así, Gema López y compañía no dudaban en juzgar con dureza a Manu Tenorio.

«Él solo está perdiendo», aseguraron López y Laura Fa, afeando la incendiaria conducta del antiguo concursante de Operación Triunfo. Cabe recordar que, cuando el cantante denunció su causa en ‘Espejo Público’, ambas periodistas fueron vetadas personalmente por el entrevistado. A su vez, la ‘mamarazzi’ se mostraba muy crítica con la imagen del cantante mientras Susanna Griso trataba de romper una lanza a su favor. «Estos vídeos son totalmente lamentables», señaló la periodista.

Susanna Griso frena el clamor generalizado contra Manu Tenorio en ‘Espejo Público’

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Fue entonces cuando la conductora de ‘Espejo Público’ trató de frenar la quema de brujas generalizada en plató contra Tenorio. «Hay que ponerse en su lugar», señaló algo preocupada la presentadora. «Yo le aconsejaría que esté un tiempo sin subir nada a redes sociales e, incluso, sin conceder entrevistas», sugirió muy seria Griso, lanzando su recado personal al intérprete. Pero Pilar Vidal y el resto de sus colaboradoras tenían muy clara su posición.

«Quien hace público este asunto es él», comenzó señalando Gema López lista para cargar contra su conducta en redes antes de que Susanna Griso le interrumpiese para puntualizar. «No. Esto se filtra y él no quiere hablar. Habla una semana después», subrayó la comunicadora en un esfuerzo por salvar la imagen de Manu Tenorio. Sin embargo, la colaboradora de ‘Más Espejo’ no dudó en subrayar la gravedad de clips tan perturbadores como el último que compartió en sus redes sociales.

«Esto no es un hecho puntual, este vídeo. En los últimos días ha estado desacertado en todo. Sin saber la otra versión todavía, que me gustaría hablar con los inquilinos, que seguro que tienen una versión… Él solo se hecha tierra, llamando imbéciles y desinformados a la gente«, sentenció López mientras la presentadora aseguraba que los inquiokupas «habían desaparecido», refiriéndose a que no estaban dispuestos a compartir su lado de la historia con los medios de comunicación.