Adela González sufre un indigesto directo en ‘Mañaneros’ por lo sucedido con Manu Tenorio: «Cállate»

Manu Tenorio sigue su gira por los programas de televisión para denunciar el caso de inquiokupación que está sufriendo en su vivienda en Sanlucar de Barrameda, Cádiz. Este viernes, ha entrado en directo en ‘Mañaneros’ de TVE y, como ha ocurrido en otros espacios, el cantante se ha mostrado muy exaltado y ha tenido un choque con Adela González.

El artista ha denunciado el «deterioro irreparable» que está soportando con toda esta problemática y el atentado contra su imagen y honor al sentirse utilizado políticamente tras ser acusado de moroso con Hacienda por parte de algunas voces de Podemos. «Tenemos unos políticos irresponsables e insensatos que me difaman«, ha clamado, asegurando que va a emprender acciones legales.

«En este asunto nos faltan datos, nos falta información. Y me gustaría que nos aclararas en esta mesa y a todos los mañaneros que nos están viendo, que nos precises declaraciones sobre algunos temas. Tu deuda con Hacienda y el posible embargo, el embargo de las cuentas de tus inquilinos y el contrato de alquiler de la vivienda. Tú dices que has tenido siempre un contrato de alquiler legal con estas personas. ¿Cuándo termina? Explícanos», le ha planteado Adela González al comenzar la entrevista.

Pero sus preguntas han cabreado sobremanera a Manu Tenorio y le ha encarado broncamente. «A ver, discúlpame, ¿tú me estás diciendo que tengo unos inquiokupas en mi casa y que es el señor Manu Tenorio, que no tiene problema con nadie, el que tiene que dar explicaciones? ¿De esto estamos hablando?«, ha estallado contra la presentadora cada vez más agitado.

«No, Manu. yo te estoy haciendo preguntas porque tenemos dudas y los periodistas cuando tenemos dudas preguntamos», le ha contestado Adela González demandando calma. «¿Preguntas del mundo al revés?«, le ha refutado el artista, produciéndose el primer desencuentro entre la presentadora y el entrevistado. «Si tuviéramos aquí a estos señores inquilinos, también les haríamos preguntas y les pediríamos lo que tú nos estás diciendo. No te sientas atacado, simplemente estamos intentando recabar información», ha tratado de defender la periodista de ‘Mañaneros’.

🔹 Manu Tenorio: "¿Esto qué es, el mundo al revés? Es mentira, yo no tenía ninguna deuda con Hacienda"#Mañaneros20Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/EVwxWzdVkb — Mañaneros (@MananerosTVE) September 20, 2024

«No me siento atacado pero es ridículo lo que está pasando, que tengamos unos inquiokupas y que, por unos políticos irresponsables e insensatos que me difaman, ahora sea yo el que tenga que venir aquí a defender mi honor», ha explotado a voz en grito y sin poder relejarse.

Adela González ha continuado con la entrevista con la máxima normalidad posible, pero la tensión ha ido escalando posiciones. «Se ha publicado que tu tenías una deuda con Hacienda de seis mil euros y que ya se había pagado. ¿Esto es así?», le ha cuestionado. «Eso es mentira y no voy a entrar en más detalles si me lo permites«, le ha confrontado Manu Tenorio. «Te lo permito, claro, claro», le ha replicado la comunicadora, que en todo momento ha intentado reconducir la charla pero con poco éxito, porque el extriunfito no ha parado de pisarle, llegando a quitarse incluso el retorno en varias ocasiones para no atenderle ni respetar su turno y seguir hablando sin interrupciones.

Sobre esa utilización política a la que se siente sometido, Manu ha lamentado que «estamos en un país donde desacreditar a una persona sale gratis». «Y eso no puede ser», ha sentenciado. Acto seguido, se ha registrado el episodio más tirante cuando una de las colaboradoras de ‘Mañaneros’ le ha cuestionado por qué no había demandado a esos inquilinos okupas para que los echaran. Él ha asegurado que no los demandó porque confió en ellos y en que iban a obrar de buena fe.

En ese momento, la tertuliana le ha afeado que haya «ido a redes antes que a denunciarlos y a los tribunales». «Cállate que termine«, le ha cortado de muy malas maneras Manu Tenorio. Y en ese instante Adela González se ha visto obligada a intervenir y a pararle los pies. «Con respeto, por favor, Manu. Sé que estás nervioso y crispado, pero vamos a guardar las formas. Vamos a intentar calmarnos porque lo de cállate en esos términos no, hay que respetar«, le ha arreado. Tenorio, por su lado, antes de cesar la conexión, se ha disculpado.