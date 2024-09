La madre de Kiko Jiménez entra en escena y da la puntilla a la guerra con lo que revela de Sofía Suescun

Era de las pocas que faltaban por hablar en la guerra entre Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La madre de este último, Carmina, ha decidido romper su silencio para salir en defensa de su hijo y cargar contra su consuegra, de la que dice que tenía «anulada» a Sofía.

Este viernes, 6 de septiembre, ‘TardeAR’ ha emitido una entrevista exclusiva de Carmina con Omar Suárez en la que esta ha expresado su malestar por el dolor que, según ella, su hijo ha tenido que soportar debido a la influencia de Maite en la vida de Sofía. La madre de Kiko Jiménez no se ha cortado un pelo a la hora de dar su opinión al respecto.

«Mi hijo está enamorado de Sofía. Sé todo lo que ha sufrido estos años por querer seguir con ella. Me da vergüenza ajena todo lo que está haciendo Maite estos días. Sofía es una víctima», ha dejado claro. Además, ha desmentido las graves acusaciones vertidas por la navarra sobre el colaborador, asegurando que Sofía «estaba anulada por su madre, no por su hijo, como Maite quiere hacer ver».

Kiko Jiménez tenía que llevar algún regalo cuando visitaba la casa de Sofía

Según Carmina, Kiko Jiménez tenía que portar alguna especie de regalo para poder entrar en la casa que su novia compartía con su madre. «Cada vez que iba a la casa de Sofía tenía que llevar algo para que Maite no se cabreara. Ella misma se lo pedía para que no llegara con las manos vacías», asegura.

En el plató del magacín vespertino de Telecinco, Omar Suárez ha aportado más detalles sobre esta conversación. El periodista definía a Carmina como una «madre sufridora» que ha estado muchos años callada. «Esta mañana se me ha puesto a llorar cuando ha escuchado que Maite ha dicho que habría que preguntar cómo era la relación de Kiko y su madre, y cómo le trataba él. Está muy dolida porque la gente sigue diciendo que es Kiko quien anula a Sofía».

Además, el periodista explica que Carmina se saltó la norma impuesta por Kiko Jiménez, quien le había pedido a su madre que no hablara de los conflictos que están teniendo con Maite Galdeano. «Kiko le pide a su madre que no entre en nada, pero ella dice que no puede más y me quiere aclarar una serie de cosas», ha comentado el colaborador de ‘TardeAR’.