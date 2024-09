La inequívoca respuesta de Sofía Suescun y Kiko Jiménez a los rumores de embarazo

Esta semana María Patiño soltaba la bomba en ‘Ni que fuéramos’: Sofía Suescun podría estar embarazada. Aunque aclaró que esta información no estaba contrastada, pronto los rumores circularon como la espuma por las redes sociales, y muchos seguidores de la influencer querían saber si la periodista estaba en lo cierto.

«Ayer cuando llegué a mi casa me escribieron desde Andalucía, concretamente desde una localidad donde el aceite de oliva es muy importante, Linares. Y me dijeron que se acababan de enterar en una zona de Linares, provincia de Jaén, que Sofía Suescun está embarazada. Es una información que me llega directamente de Linares, pero no me ha dado tiempo a contrastar», reconoció la presentadora de ‘Ni que fuéramos’.

Y es que cabe recordar que en Linares es donde vive la familia de Kiko Jiménez, motivo por el cual Patiño quiso dar credibilidad a la noticia. No obstante, para asegurarse, Javier de Hoyos no dudó en llamar al protagonista, para confirmar la información: «No me lo ha desmentido. Le he dicho que María Patiño acaba de decir que Sofia estaba embarazada y me dice ‘estoy entrenando’. Y le he dicho que si me lo podía confirmar y me ha dicho ‘te voy a dejar que estoy entrenando’. Si no estuviera, me lo hubiera desmentido».

La curiosa forma de Sofía Suescun de desmentir su embarazo

Pero varias horas después ha llegado ese desmentido. Y es que por fin los protagonistas se han pronunciado al respecto. Sofía Suescun ha sido la encargada de publicar un vídeo en el que aparece ella haciendo una acrobacia ayudada por su novio. Un movimiento que, de estar embarazada, sería bastante peligroso para el bebé. Una forma curiosa, pero contundente, de desmentir que esté esperando su primer hijo.

«HA SIDO A LA PRIMERA!! Lo prometo! Mi niño está muy fuertote», ha escrito la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ junto al vídeo. Pese a que es más que probable que no esté embarazada, ambos siempre se han mostrado abiertos a formar una familia en un futuro no muy lejano.

Por si con este desmentido no fuera suficiente, Sofía Suescun también ha subido a sus stories unas imágenes donde se ve una copa de vino. De hecho, se ve cómo le están sirviendo la copa. Con esta foto la joven dejaría claro que puede beber alcohol y, por lo tanto, no está embarazada. Al menos por el momento.