Kiko Jiménez se planta abruptamente en ‘De Viernes’ por lo ocurrido con Maite: «No vengo a plató a…»

‘De viernes’ acogía esta semana una vez más el drama familiar que Maite Galdeano y su hija continúan intentando resolver en los platós. En esta ocasión, Kiko Jiménez acudía al espacio para protagonizar su esperado cara a cara con su suegra, pero el momento jamás llegó. Fuera de plató, el novio de Sofía Suescun permanecía escuchando los ataques de la de Pamplona hasta que decidió abandonar el programa indignado, dejándola plantada.

Pese a las mejores promesas de ‘De viernes’ sobre el encuentro entre Maite Galdeano y su yerno en plató, el cruce de acusaciones de esta semana se produjo desde espacios separados. El novio de Sofía Suescun fue el primero en ocupar el sofá de plató, donde expuso su versión más sincera de todo lo ocurrido mientras su suegra escuchaba atenta desde otra sala.

Kiko Jiménez da plantón a Maite Galdeano en ‘De Viernes’

«Tienes que vivir sola y también tener lazos no solo con tu hija. No puedes estar obsesionada con tu hija y con el dinero. También tienes que retomar la relación con tu hermano, con tu madre… si tienes que pedir perdón pedirlo, con toda tu familia», comenzó señalando Kiko Jiménez, que antes de ceder el turno a la madre de Cristian Suescun aseguró que debe aprender a tener una relación sana con su hija como la que él tiene con su familia.

Kiko Jiménez y Maite Galdeano en ‘De viernes’

Pero todo cambió cuando llegó el turno de Maite. «Yo estoy fatal, se lo crea él o no», sentenció nada más llegar a plató para contestar a su yerno. «Me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro», continuó explicando mientras Kiko escuchaba atento desde la otra sala, visiblemente molesto por el juego que estaba iniciando la de Pamplona.

“Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte”, sentenció con rotundidad Maite Galdeano. «Yo creo que es necesario que volvamos a ser esa familia, porque los lazos de cariño de una madre no los va a suplir nadie jamás», continuó explicando la televisiva antes de lanzar un recado a Kiko Jiménez, que cada vez parecía más alterado por las palabras de su suegra. «Tú también debes animar a esta reconciliación», insistió la protagonista del conflicto.

«No voy a venir a un plató de televisión a recibir perdones»

El novio de Sofía Suescun, decepcionado al ver que su suegra no había entendido ninguna de las peticiones que le habían hecho, interrumpió la entrevista para hacer un importante anuncio. «Lo he dicho hace un rato, doy por concluida mi aparición esta noche», sentenció el invitado, dejando claro que no se uniría más tarde en plató para tener el cara a cara prometido.

«Yo no voy a venir a un plató de televisión a recibir perdones y a aceptarlos o no. Por mi parte ya lo he dejado claro, ella tiene que ser consciente de que ha ocurrido y ponerse en manos de profesionales«, terminó señalando antes de revelar que permanecería en sala, alejado de Maite Galdeano, hasta el final de la entrevista para poder participar en el debate de ‘Gran Hermano’ que ‘De viernes’ tenía preparado como colofón final de la emisión.