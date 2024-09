Kiko Matamoros, de amagar con su abandono en ‘Ni que fuéramos’ a sellar la paz con Víctor Sandoval

El regreso de ‘Ni que fuéramos’ tras las vacaciones de verano ha llegado cargado de novedades, incluso acompañado de un tratado de paz. Kiko Matamoros se reencontraba con Víctor Sandoval por primera vez desde su enfrentamiento en el plató de Quickie. La tensión entre ambos se remonta a cuando el ex de Nacho Polo acusó al tertuliano de «maltratador», un delicado tema que retomarían este lunes. Así, los dos compañeros terminaron firmando la paz tras unos minutos cargados de malas vibraciones.

Aunque uno de los vídeos promocionales del regreso de ‘Ni que fuéramos’ ya adelantaba la predisposición de Matamoros a enterrar el hacha de guerra con su compañero de plató, la cosa no pintaba muy bien este lunes. Después de que cada colaborador descubriese el renovado plató del magacín, Víctor Sandoval protagonizaba su entrada estelar caracterizado como Frodo.

Víctor Sandoval y Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’

Kiko Matamoros y Víctor Sandoval se reencuentran tras su fuerte desencuentro en ‘Ni que fuéramos’

Tras presentarse en plató como el mítico personaje de ‘El señor de los anillos’, Kiko Matamoros no pudo evitar bromear sobre su estrafalario atuendo. Sin embargo, Sandoval rehuyó del «borrón y cuenta nueva» que el tertuliano sugería con su actitud desenfadada, asegurando que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. «Frodo dixit», señaló el colaborador mientras el padre de Laura Matamoros cambiaba su rostro.

Cuando María Patiño le invitó a sentarse, Víctor dejó muy claro que no tenía ninguna intención de compartir plano con el televisivo. «Allí no. Está muy cerca del pasillo y puedo salir corriendo», señalaba el ex de Nacho Polo, un gesto que terminó haciendo estallar a Matamoros. El colaborador de Quickie se dirigió entonces muy serio a su compañero asegurando que esperaba «un acto de humildad» después de las graves acusaciones que vertió contra él.

Kiko Matamoros insistió en que le había faltado el respeto de manera «flagrante, violenta y humillante». Y aunque su desplante hizo que Víctor abandonase el plató de manera fulminante, más tarde regresó para abrazar a su compañero. «Me deberías haber cogido el teléfono, maricón, cuando te llamé», señaló Sandoval para dejar sellada su reconciliación con el tertuliano.