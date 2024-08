Marta Torné le devuelve el golpe a Kiko Matamoros tras burlarse del fiasco de ‘Babylon Show’

Hace unos días, Kiko Matamoros ironizaba sobre los bajos datos de audiencia de ‘Babylon show’, el nuevo programa conducido por Carlos Latre en Telecinco. El colaborador daba la enhorabuena, con rintintín, a Marta Torné, por el ‘éxito’ de su nuevo programa.

Este ataque de Matamoros llegaba después de unas palabras de la catalana sobre la telebasura que fueron interpretadas por muchos como un dardo a ‘Sálvame’ y el veto de la nueva Mediaset a ese tipo de personajes. «Sí es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón, que sé que no se habla más de ellos. Ahora quieren bajos perfiles de personas famosas. Los cambios son buenos y ‘Baby show’ es una prueba de ello, algo muy diferente a lo acostumbrado», dijo Marta Torné en una entrevista a ‘El Confidencial’.

Aunque añadió que «también hablaremos de ‘Gran Hermano’ porque es la gran apuesta de otoño y que la telebasura no tiene nada que ver con los realities. Quizá más con lo que comento, con unos perfiles más bajos de corazón que ya no es corazón, que es otra cosa». Unas palabras que no han sentado nada bien al colaborador de ‘Ni que fuéramos’.

Marta Torne responde al ataque de Kiko Matamoros

A través de su cuenta de X, Kiko Matamoros escribió lo siguiente: «Quiero felicitar a Marta Torné por el éxito de su nuevo proyecto. ‘Es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón. Los cambios son buenos y ‘Baby show’ es la gran apuesta de otoño y la telebasura no tiene nada que ver con los realities'».

Un dardo que ya ha tenido su respuesta por parte de la catalana. «Eso es falso. Está descontextualizado. Vaya tela… Yo nunca me metería con formatos o programas en los que hay muchas personas ganándose una nómina y en los que, además, tengo muchos amigos. Pero bueno, gracias por las felicitaciones», ha escrito la colaboradora del nuevo espacio de Telecinco.