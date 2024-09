Horóscopo de hoy, martes 1 de octubre: Predicción en todos los signos zodiacales este mes

Alcanzamos un nuevo martes, que coincide con la bienvenida del mes de octubre. Ya puedes anticiparte a saber tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 31 días, con la predicción mensual del horóscopo de octubre para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Llega un nuevo mes y en el calendario lunar de octubre de 2024 atravesaremos por cuatro fases lunares en total. Empezaremos con la Luna nueva, el 2 de octubre, bajo el signo de Libra; el Cuarto creciente, el 10 de octubre, bajo el signo de Capricornio; la Luna Llena, el 17 de octubre, en el signo de Aries y acabaremos el mes con un Cuarto menguante, el 24 de octubre en el signo de Leo.

Este mes de octubre el plenilunio recibe el nombre de ‘Luna del Cazador‘, la cual tiene su origen en las tribus nativas norteamericanas. Y concretamente, se denomina así por el hecho de que coincide con la mejor época para las labores de caza antes de la llegada del frío. Además, el 2 de octubre tendrá lugar un eclipse de Sol anular.

También, la Lluvia de estrellas será gran protagonista en el mes de octubre 2024. Del 6 al 10 de octubre tendrán lugar en la península las Dracóminas, una lluvia de estrellas que tendrá su máximo apogeo el martes 8 de octubre. Después, las Oriómidas serán visibles entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, siendo el 21 de octubre cuando lleguen a su mayor tasa de actividad.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde el martes 1 al jueves 31 de octubre de 2024:

Horóscopo mes octubre Acuario

El Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla porque pronto vendrán nuevas oportunidades. Bajo el influjo del eclipse anular de Sol, que tiene lugar el día 2, es posible que comiences el mes con un exceso de trabajo o compromisos que puede pasarte factura. No pierdas tu tiempo en asuntos que no te traen más que problemas y ten claro que la prioridad de tu vida debes ser tú.

Tendrás que plantearte cómo organizarte mejor para mantener tu economía a flote, sin grandes sustos. Hasta el día 13, los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio te ofrecen un momento fantástico para todo lo relacionado con la actividad mental, la comunicación, el intercambio de ideas. Y vas a contactar con gente muy diferente con la que compartir intereses y proyectos.

La primera Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 17, puede traerte un viaje que te despertará el corazón. Necesitas volver a sentir, dejarte sorprender y dar rienda suelta a tus ilusiones.

Horóscopo mes octubre Escorpio

El eclipse solar del día 2 puede agitarte emocionalmente, pero también te anima a reflexionar y a conectar con tu verdadero yo para recuperar la calma interior.

Puede suceder algo que te ayude a valorarte más y a darte cuenta de lo mucho que vales. Tomarás la iniciativa y harás que tu vida tome el rumbo que deseas. Te mostrarás como eres, sin estrategias ni artificios, y esa naturalidad atraerá mucho. Vas a tener buenas ideas económicas para poner en práctica ya. El contacto con otras personas será un poderoso estímulo que te llevará a compartir intereses y diversiones.

Venus en tu signo hasta mediados de mes potencia tu poder de seducción y da un nuevo impulso a tus planes de vida.

A partir del día 13, con Mercurio transitando por tu signo, tienes días fabulosos para todo lo relacionado con el intelecto, para realizar con éxito exámenes y entrevistas de trabajo.

El día 22 el Sol ingresa en tu signo y comienza tu periodo mágico, en el que alguno de tus sueños pronto será una realidad.

Horóscopo mes octubre Aries

El eclipse anular de Sol, que tiene lugar enfrente de tu signo el día 2, puede desestabilizarte, pero será pasajero, y pronto recuperarás esa fuerza y ese arrojo que no conoce límites. Te darás cuenta de que eres capaz de hacer mucho más de lo que creías y de llegar tan lejos como quieras, y eso te hará sentirte fuerte y poderoso.

Este mes la vida te va a poner a prueba con responsabilidades, cargas, cambios inesperados. Entonces, vas a necesitar, más que nunca, encontrar un punto de equilibrio entre libertad, para hacer todo lo que deseas, y disciplina, para afrontar todo lo que venga, porque, de lo contrario, vas a sentirte prisionero y te vas a rebelar. De la mano de tus amigos o de tu familia, pueden llegar a tu vida agradables sorpresas.

La primera Luna Llena del otoño, que tiene lugar en tu signo el día 17, te ayuda a conectar con tus sueños, para que los atrapes y no los dejes escapar.

Horóscopo mes octubre Géminis

El eclipse de Sol del día 2 puede desencadenar algún imprevisto, pero con tu optimismo y tus ganas de disfrutar conseguirás que las circunstancias se tornen propicias, tanto para ti como para los que te rodean.

Este mes te sentirás seguro y con mucha iniciativa, con las ideas muy claras para luchar por lo que quieres. Días favorables para dar rienda suelta a tus emociones y sentimientos, y para vivir situaciones felices. Eso sí, permanece atento a los gastos porque tu dinero puede darte algún sobresalto.

Con el planeta Júpiter transitando por tu signo estás protegido por el Cosmos, pero a partir del día 9 se pone retrógrado y puedes sentir que la suerte juega contigo. Evita actitudes rígidas y muéstrate dialogante, si quieres dar otro rumbo a algunos temas que estás deseando cerrar.

Tus relaciones de amistad se verán muy favorecidas por la primera Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 17. A través de algún amigo puede llegar a tu vida algo que te haga muy feliz.

Horóscopo mes octubre Tauro

Cautela con el eclipse solar, que tiene lugar el día 2, porque algunas cuestiones laborales pueden complicarse, aunque podrás resolverlas antes de lo que esperas. Tú eres muy organizado y vas a saber gestionarlas para que no te desborden. Tú sabes que cuando activas tu voluntad y tus energías acabas consiguiendo tus metas.

Aunque este mes tengas que afrontar cambios inesperados o imprevistos, no van a poder desequilibrar a un signo de tierra como el tuyo, pues vas a saber mantener la calma y la templanza. Es cierto que habrá cosas que pensabas que eran inamovibles que, de la noche a la mañana, dejarán de serlo. Es entonces cuando tú buscarás momentos para estar a solas contigo mismo y encontrar tu centro vital lejos de la presión externa.

Disfruta de las pequeñas cosas, sin aferrarte al pasado ni permitir que pensamientos negativos te condicionen. Tauro, en todo lo que hagas, sentirás que hay algo superior que siempre te protege para que tu vida vaya sobre ruedas.

Horóscopo mes octubre Virgo

Aunque pueden aflorar miedos infundados por el influjo del eclipse solar del día 2, serán pasajeros y tu buena estrella seguirá iluminando tus pasos.

Uno de tus grandes retos este mes será mantener la calma ante todo el vendaval de emociones que te envuelve, enfrentarte a situaciones que escapan completamente a tu control, saber decir no a las personas que no te aportan nada. A veces, no te quedará más remedio que tener que reconocer que tu poderosa intuición se ve mermada por una mente inquieta que no va a dejar de darle vueltas a cualquier cosa y que va a querer racionalizarlo todo.

Cuidado con las tensiones porque los que te rodean van a estar un poco guerreros y los enfrentamientos pueden dejarte sin energía. Intenta suavizar el ambiente y tomarte las cosas con calma, ya que así vas a ser capaz de enfrentarte mejor a todo lo que venga. Pueden llegar nuevas oportunidades que te permitan mejorar tus ingresos y respirar con tranquilidad.

Al finalizar el mes, la Luna te regala tres días mágicos, el 26, 27 y 28, en los que tu vida se va a llenar de color.

Horóscopo mes octubre Cáncer

El eclipse solar del día 2, aunque momentáneamente puede bajar tus energías, va a ayudarte a apartar de tu vida todo aquello que está impidiéndote avanzar en la dirección de tus sueños.

Con Marte en tu signo, te mostrarás más osado que nunca y saldrás de tu caparazón con una seguridad inusitada. Sólo así podrás afrontar todos los cambios y situaciones nuevas que van a surgir, y para los que un signo de agua nunca está preparado del todo.

No tendrás miedo a los cambios porque vas a tener claro que seguir haciendo determinadas cosas como en el pasado no funciona ni te ayuda a que tu vida tome el rumbo que deseas. Déjate guiar por lo que sientes, que tus intuiciones siempre te llevan a buen puerto. Tus relaciones mejorarán en la medida en que tú puedas recibir tanto como das. Mira por ti.

Octubre es un mes para disfrutar, Cáncer. Tu energía y tu vitalidad van a estar en todo lo alto, y vas a tener las claves para atraer la felicidad a tu vida, sin que nada se te resista.

Horóscopo mes octubre Piscis

El eclipse de Sol del día 2 te transmite una regeneradora energía y te anima a cerrar las puertas al pasado, a personas o actitudes que no te convienen.

Algunas cuestiones que no dependen de ti te están agobiando. Cuidado con adoptar actitudes extremistas. Te conviene comunicarte y escuchar a los tuyos porque pueden aportarte puntos de vista diferentes que te harán reflexionar y tomar decisiones positivas.

Los buenos aspectos que te hace Venus hasta el día 17 te ofrecen un momento dulce para el amor, para amar sin tantas complicaciones y para estar con quien más te apetezca. Los pequeños detalles y las atenciones serán tus mejores aliados para consolidar o iniciar una relación.

A partir del día 13, Mercurio, muy bien aspectado, potencia tu creatividad y originalidad, así como favorece el diálogo y la comunicación, ayudándote a conectar mejor con la gente. Tu don para resolver conflictos y perdonar te acercará a los que te rodean y te ayudará a reconciliarte con alguien que quieres y a vivir con plenitud tus sentimientos.

Horóscopo mes octubre Libra

Comienza el mes con un eclipse de Sol en tu signo, que viene de la mano de la Luna Nueva, el día 2. Su regeneradora energía puede traerte imprevistos, y debes actuar sin asumir riesgos. Este eclipse puede ponerte a prueba, pero, con el Sol en tu signo, hasta el día 22, y el planeta Mercurio, hasta el día 13, tienes todo a tu favor para manejar con soltura situaciones inesperadas y salir vencedor.



El Sol en tu signo te impulsa a la acción, con la suerte remando a tu favor y las ideas muy claras. Es el momento de hacer cambios en tu vida o de tomar decisiones que te abran nuevos caminos. Puedes conocer gente con la que te entiendas de maravilla, y quizá des una segunda oportunidad a alguien que ya conoces.



La primera Luna del otoño, el día 17, enfrente de tu signo, te armoniza y proporciona nuevas energías a tus proyectos y a tus planes de vida. Son días favorables para entablar nuevas amistades e incluso para encontrar el amor, si es lo que deseas. Finalizas el mes con la magia de la Luna en tu signo, el 29 y 30, que puede traerte una grata sorpresa.

Horóscopo mes octubre Leo

Puedes comenzar el mes algo desanimado, sin esa energía vital y positiva que te caracteriza, y es que has llevado un ritmo trepidante y agotador que te está pasando factura. Necesitas descansar para verlo todo desde una perspectiva más favorable y remontar el vuelo.

El eclipse anular de Sol del día 2 te empuja a soltar amarras, a reinventarte, a abrir tus horizontes. Tú, que eres tremendamente ardiente, aprovecha los buenos aspectos que te hace el planeta Venus, a partir del día 17, para cumplir alguno de tus sueños más inconfesables.

El Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 24, te ayuda a conectar con tu yo interior para que en las situaciones difíciles de manejar contengas tu rebeldía y controles tu impaciencia.

Este mes, Leo, vas a estar lleno de ideas y no habrá nada que te desaliente si quieres conseguir algo. Harás felices a los que te rodean casi sin proponértelo y serás un gran apoyo para quien te necesite. Tu generosidad se verá recompensada.

Horóscopo mes octubre Sagitario

Comienza el mes con el eclipse del día 2, que puede traerte la traición de alguien que considerabas amigo. Pero las nubes se disiparán pronto y tendrás otros afectos en los que apoyarte y olvidar decepciones.

Tú necesitas sentirte libre e independiente para hacer lo que quieres, sin dar explicaciones a nadie, pero ahora te conviene adaptarte a las circunstancias y sacar el mayor provecho de ellas. No te lo pongas difícil y deja que tu inteligencia marque los tiempos.

Vas a cosechar éxitos en lo que emprendas porque estás decidido a arriesgar, pero debes mantener a raya tu impaciencia, ya que los beneficios puede que se hagan esperar un poco.

El día 17, el planeta Venus ingresa en tu signo y te ofrece un periodo maravilloso para el amor y para recuperar la sonrisa, si algo te está preocupando. Además, la Luna Llena ese mismo día atrae la suerte a tu vida, y el viento sopla a tu favor para hacer realidad tus planes y sentirte dichoso.

Horóscopo mes octubre Capricornio

El eclipse anular de Sol, que tiene lugar el día 2, puede entorpecer algún éxito que tenías a tu alcance, pero con tu tenacidad vas a convertir los obstáculos en alicientes, y lucharás sin tregua para conseguir lo que quieres.

La Luna en Cuarto Creciente tiene lugar en tu signo el día 10 y su revitalizadora energía te augura resultados positivos en todo lo que emprendas. Con confianza y decisión, podrás poner en marcha tus planes e incluso llegar más lejos de lo que imaginabas.

Las preocupaciones y responsabilidades te están afectando, haciendo que te alteres y explotes fácilmente. No te precipites ni tengas prisa si tienes que tomar una decisión amorosa, pero tampoco adoptes actitudes pasivas que no te llevan a ningún sitio.

La primera Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 17, te puede traer la solución a un asunto familiar que te inquieta. Por fin te librarás de ataduras que te frenaban y no te dejaban ser tú mismo.