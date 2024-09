Este será el futuro inmediato de Mario Picazo tras cancelar Mediaset su programa en Cuatro

Cuatro completará la renovación de sus tardes el próximo lunes 9 de septiembre con el estreno de la nueva etapa de ‘¡Boom!’ con Christian Gálvez como presentador a las 19:00 horas ocupando el hueco que deja ‘Tiempo al tiempo’, el magacín de Mario Picazo que es cancelado tras cinco meses en parrilla.

Tras no conseguir los resultados de audiencia esperados, Cuatro ha decidido tirar la toalla y decir adiós al programa de divulgación sobre meteorología, clima, gastronomía y actualidad. Y es que el espacio que llegó con la intención de recuperar la audiencia que perdió ‘Cuatro al día’ no solo no lo ha hecho sino que encima ha empeorado sus datos.

Con la cancelación de ‘Tiempo al tiempo’, quedaba en el aire el futuro de Mario Picazo en Mediaset después de que el presentador y meteorólogo volviera a la que fue su casa diez años después de su controvertida salida. Pero ahora por fin hay respuesta.

Así, Mediaset ha dejado claro este jueves durante la presentación de ‘¡Boom!’ en el FesTVal, a la que ha acudido El Televisero, su intención de seguir contando con el meteorólogo entre sus filas. «Tiempo al tiempo desaparece de momento, aunque las decisiones en la televisión nunca son definitivas», aclaraba Eduardo Escorial, director de Actualidad y Entretenimiento del grupo.

Y sobre el futuro de Mario Picazo bien en Cuatro o bien en Telecinco, el directivo era claro. «Con Mario tenemos una relación estupenda y seguimos apostando por él. Nuestra idea es seguir colaborando juntos», recalcaba Escorial a la pregunta de la prensa.