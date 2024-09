Un director de ‘Babylon Show’ se despacha así tras su cancelación en Mediaset: «No todo vale»

Tan pronto como llegó, la apuesta estrella de Telecinco para el access prime time de esta temporada, se esfumó. Solo hizo falta la llegada de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ al terreno de juego para que ‘Babylon Show’ firmase su cierre definitivo. Y después de que Carlos Latre se despidiese de la audiencia con su mejor sonrisa, Mario Revuelta, director de casting del formato, ha compartido su sentencia más sincera sobre las principales claves de su fracaso.

Después de 13 entregas y un mínimo histórico sin precedentes en su franja horaria (3,1% de share), Carlos Latre y sus colaboradores hicieron las maletas este miércoles para abandonar Telecinco. «Que pase lo que pase no dejemos de reír. Muchas gracias y hasta la próxima», terminaba sentenciando el presentador antes de cerrar su última emisión. Sin embargo, no todo el equipo ha encajado la noticia con tanto humor como el showman.

Mario Revuelta carga por la falta de paciencia con ‘Babylon Show: «Es preocupante»

Mario Revuelta, el director de casting detrás de ‘Babylon Show’, no ocultó su decepción ante esta fulminación en un reciente comunicado lanzado a través de su perfil de Linkedin. «El programa ha echado el telón, de on pasamos a off. 13 días nos han dado para competir contra la inercia y maquinaria de 2 claros competidores, que llevan emitiéndose 19 y 6 años, respectivamente«, comenzó explicando el directivo, haciendo hincapié en la dificultad del reto.

«Los programas de televisión no son perfectos desde el primer día. ¿Que se han hecho cosas mal en cuanto a contenido, secciones, humor, colaboradores o invitados? seguro, pero programas tan grandes tardan en engrasarse«, señaló Revuelta respondiendo a las muchas críticas que recibió el formato durante los primeros días debido a su confusa mecánica. «Pero Babylon ha ido puliéndose y mostrando flexibilidad en estas dos semanas», aclaraba.

Fue a partir de ahí cuando se mostró especialmente contundente con las decisiones de los directivos. «Es preocupante y ciertamente indignante que las cadenas negocien tan a la baja los presupuestos para dar luz verde a un programa tan enorme como ‘Babylon Show’ y sorprende la poca paciencia que tienen al medir sus resultados», reprochó Mario Revuelta.

«No se pueden pedir estrellas de renombre, decorados espectaculares, llenar el plató de cosas, humor original y mordaz, ser originales sin perder la esencia, meter 1.000 elementos y colaboradores si no pagas por ello y la promoción que se permite hacer a los artistas es paupérrima», añadió el director.

«Trabajar en televisión se está convirtiendo en una trampa»

«Los directivos de TV piden oro desde el minuto uno, pero no dan herramientas para conseguirlo, porque los presupuestos, recursos y equipo se cierran a mínimos. Es como pedirle a un bar de barrio que prepare la cena de 800 jefazos de la ONU en 2 horas, con todo perfecto a la primera. Así no se puede», se quejó el directivo, también muy afectado por el odio vivido en redes sociales desde el estreno del formato. «Me asombra la maldad, el escarnio y el deseo de fracaso que nos ha transmitido gente anónima desde el minuto uno, incluso antes del estreno», lamentó Revuelta en Linkedin.

Su pronunciamiento sobre la inevitable cancelación de ‘Babylon Show’ terminó con una triste reflexión. «Trabajar en televisión se está convirtiendo en una trampa, una amenaza a la salud mental situada entre el disparate, la locura, la vanidad descontrolada y cierta esclavitud. Seguro que quedan algunos reductos donde se puede trabajar en televisión con creatividad y respeto, y hasta disfrute, pero no sé dónde están», sigue despachándose. «No todo vale por trabajar en TV. En fin, cierro etapa, abro otra», termina sentenciando.