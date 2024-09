Avance semanal de ‘Hermanos’, capítulos del lunes y martes: Un envenenamiento y Ayla ¿muerta?

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Sarp y Oğulcan aparecían en la tienda en la que trabajan ambos y el hermano de Yasmin destrozó todo. Sarp no quiere que Yasmin trabaje con Ömer, y va a hacer todo lo posible para que así sea. El joven decidía romperlo todo para los despidan a los dos. Ömer intentaba detenerlo, pero no sirvió de nada.

Tras oír los ruidos, la encargada de la tienda no dudó en llamar a la policía tras encontrarse el establecimiento completamente destrozado. Sarp y Oğulcan se encontraban en apuros.

Berk fue a disculparse con Aybike por no haberle contado que había cenado con una compañera de clase y Gokhan. La joven llevaba mucho tiempo poniéndose celosa y le dolió mucho que su pareja le haya ocultado esa información. El joven lo había hecho por no hacerle daño y no causar más problemas. Todo era un plan del padre de Berk para separarlos, pero el amor puede con todo.

Cansu decidió chantajear a Akif con la carta que le había escrito a Ömer contándole que él era el culpable de la muerte de su padre para conseguir sus objetivos. Pero su plan no salía como esperaba. Akif le ofrecía dinero por su silencio. La joven no lo aceptaba pero a cambio le pedía al empresario poder ser alumna del Ataman.

Ayla llenaba de valor y decidía confesarle a Elif toda la verdad. La madre de Berk está muy preocupada por el futuro de su hijo porque Gokhan quiere quedarse con todo su dinero y lo está consiguiendo. Cuando Ayla le confesaba a la joven que ella es la culpable de la muerte de su madre, Elif, no podía perdonarla y la eliminaba de su vida por completo.

Berk descubría que su padre era un estafador. El joven se quedaba roto después de haber escuchado unas grabaciones en las que Gokhan admitía que solo quiere a su hijo por su dinero. Ayla no sabe cómo pararle los pies a Gokhan y decide hablar con Akif para que la ayude a desenmascararlo.

Ömer había denunciado a su primo y a Sarp por el numerito que habían formado días anteriores en la tienda donde trabaja el joven con Yasmin. Oğulcan estaba enfadado con su primo por haberlo metido en el calabozo y en un momento de máxima tensión empujaba al joven y este se caía por las escaleras dándose un golpe en la cabeza.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 23 y martes 24 de septiembre:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 23 de septiembre

Berk está totalmente destrozado tras enterarse de que su padre le ha utilizado para robarle su dinero y todas sus propiedades, pero debe mantenerse callado hasta recuperarlo todo.

Ömer está inconsciente en el hospital y Oğulcan está muy preocupado, ya que le han ingresado por su culpa. Por suerte, los médicos avisan de que Ömer está fuera de peligro.

Berk busca a su madre en comisaría y ella le explica que se ha visto obligada a entregarse por salvar su futuro. También le cuenta que se le ha partido el corazón al ver que Elif ahora la odia. Finalmente, Ayla es puesta en libertad.

Akif entrega un acuerdo de divorcio a Nebahat. En el juicio, ella asegura que ama a su marido y que no quiere divorciarse.

Süsen dice a su madre que quiere casarse con Ömer, pero ella recuerda el accidente donde atropelló a Suzan y se angustia con la idea de la boda. Dice muy tajante y nerviosa que no pueden casarse, ya que no aprueba el matrimonio.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 24 de septiembre

Oğulcan se disculpa con Ömer. Le asegura que no tenía malas intenciones y le pide perdón por cómo se ha portado con él. Ömer le perdona.

Ayla invita a cenar a Gokhan a su casa y le echa veneno en la comida. Gokhan se empieza a marear y ambos forcejean. Gokhan la empuja y esta se golpea fuertemente en la cabeza al caer y queda inconsciente.

Akif llega a la casa, Gokhan se despierta y encuentran a Ayla tirada en el suelo llena de sangre. Akif dice que está muerta y llega a un acuerdo con Gokhan: deshacerse del cuerpo y no llamar a la policía, a cambio de que le transfiera todas las acciones del club.

Akif también aconseja a Gokhan que saque todo el dinero del banco y huya. En realidad, era todo un plan donde Ayla estaba implicada. De esta forma, lograrán acabar con Gokhan.

Nebahat descubre el vídeo donde se ve cómo Sureya atropelló a Suzan y aparece en su casa para echárselo en cara, sin saber que están celebrando el compromiso de Süsen y Ömer.