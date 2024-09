Así es ‘López y Leal contra el canal’ en Antena 3 con un «picado» Roberto Leal y el «gamberro» Iñaki López

‘López y Leal contra el Canal‘, la nueva apuesta de Antena 3 para el prime time, ha sido presentada hoy en el marco del FesTVal, donde asiste estos días un equipo de El Televisero. El programa, adaptación del exitoso formato alemán «Beat the Channel», se emitirá a partir de esta noche a las 22:45 horas.

Bajo la producción de Atresmedia TV en colaboración con BoxFish, esta propuesta promete revolucionar el entretenimiento televisivo en España, enfrentando a dos de los presentadores más queridos de la cadena, Roberto Leal e Iñaki López, a su propio canal.

El acto de presentación contó con la participación de Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, representantes de la productora BoxFish, y los propios protagonistas del programa, Roberto Leal e Iñaki López.

Un formato único con humor y competencia

Ferreiro destacó que ‘López y Leal contra el Canal’ es «un formato innovador que mezcla entretenimiento familiar y humor» con una premisa sencilla pero efectiva: dos grandes presentadores se enfrentan a su propio canal de televisión, y el que salga victorioso obtendrá un valioso espacio en la programación para hacer lo que desee. “Es un programa muy original y muy divertido, donde vais a descubrir facetas desconocidas de estos dos carismáticos presentadores«, comentó Ferreiro.

Además, Ferreiro dio a conocer que tanto los premios y castigos que recibirán ambos presentadores se podrán ver al día siguiente de la emisión del programa en AtresPlayer y en pequeñas dosis que se irán emitiendo en Antena 3.

Eva González, la encargada de moderar y asegurar que se cumplan las normas del juego, también estuvo presente en la presentación a través de un vídeo grabado debido a la imposibilidad de estar físicamente en Vitoria debido a las grabaciones de ‘La Voz’. La presentadora confesó que al principio sintió cierto vértigo ante el proyecto, pero su entusiasmo creció al ver que las pruebas recaían sobre sus compañeros. «Roberto es un picado, está dispuesto a cualquier cosa para ganar. Iñaki es muy divertido y muy gamberro. Espero que disfrutéis mucho del programa», afirmó la presentadora.

Retos y Castigos para todos los gustos

El formato del programa incluye cinco retos, tanto físicos como mentales, que pondrán a prueba la creatividad, resistencia y capacidad de improvisación de los dos presentadores. La representación de la productora BoxFish subrayó que el programa ha sido un éxito en Alemania durante más de siete años, y que han trabajado arduamente para adaptar su espíritu a la televisión española. «Es la primera vez que coinciden trabajando juntos y parece que lo llevaran haciendo toda la vida», destacó, enfatizando la química entre Leal y López.

Roberto Leal no dudó en admitir que le encanta competir, señalando que hacía tiempo que no se divertía tanto grabando un programa de televisión. «Me gusta que se me haya presentado como un picado, porque es verdad«, comentó con una sonrisa. Por su parte, Iñaki López reveló que, aunque al principio adoptó la filosofía de que lo importante es participar, pronto se dio cuenta de la feroz competitividad de su compañero. “Me veía sorprendido cómo Roberto quería ganarlo todo. Yo era de la filosofía de lo importante es participar”, confesó López entre risas.

Pero no todo es diversión en «López y Leal contra el Canal». Los castigos para los perdedores no son cosa menor. Roberto Leal bromeó diciendo que la cadena «te castiga severamente dañando tu imagen» y que ambos fueron sometidos a «un escarnio interesante». Iñaki López, por su parte, añadió con humor que los castigos «los podría haber organizado el CEO de Mediaset«.

Además, Leal comentó entre risas que «en este programa sacamos lo peor de cada una de las estrellas invitadas que venían a hacernos la vida imposible. Nosotros no nos quedábamos atrás. Aquí no había la familia que siempre se dice que hay en Atresmedia».

Un Programa con Potencial Internacional

El formato alemán en el que se basa «López y Leal contra el Canal» ha sido un éxito rotundo, con más de seis ediciones y cuotas de audiencia superiores al 20% en uno de los principales canales de Alemania. Este éxito ha despertado el interés internacional, y el formato ya ha sido vendido a países como Francia, Portugal, Bélgica y Países Bajos. Carmen Ferreiro agradeció a Antena 3 la oportunidad de traer este formato a España, asegurando que «López y Leal contra el Canal» tiene todo el potencial para replicar el éxito internacional.

“Estoy muy contenta con Eva. La mejor presentadora que podría tener este formato”, concluyó Roberto Leal, reafirmando la confianza en el equipo que ha hecho posible esta nueva apuesta de Antena 3.

Así es ‘López y Leal contra el canal’

‘López y Leal contra el canal’ es un programa totalmente novedoso que pone a dos de los presentadores más reconocidos de Atresmedia contra la propia cadena. Con un tono familiar, de humor y diversión, por el programa también pasarán numerosos rostros conocidos y relacionados con Atresmedia que serán los que se enfrenten a López y Leal en las pruebas.

En el arranque de cada entrega, Roberto Leal e Iñaki López sabrán el castigo al que se enfrentarán si no pasan la prueba. A partir de ese momento, tendrán que hacer frente a cinco pruebas distintas. De las cinco, una siempre se realizará en el exterior. Ganar o perder estas pruebas les dará ventaja en la gran prueba final.

Será en la prueba final en la que se lo juegan todo. Si ganan, tendrán un espacio en atresplayer para hacer y decir lo que ellos quieran a los espectadores. Si pierden, tendrán que hacer el castigo correspondiente de cada entrega.