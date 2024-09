Àngels Barceló recibe esta queja de David Broncano en directo y su reacción es muy representativa

‘La Revuelta’ ha llegado hasta la Cadena SER. Y no precisamente para bien. Y es que, pese a estar arrasando en audiencias, hay quien no le gusta demasiado el programa de David Broncano. Así lo ha puesto de manifiesto Manuela, una señora de 80 años que ha llamado este lunes al programa ‘Hoy por hoy’ de Àngels Barceló.

Desde su estreno, el pasado lunes 9 de septiembre, ‘La revuelta’ ha conquistado prácticamente todos los targets de edad. Tan solo el target de las mujeres mayores de 65 años se le resisten. Y es que, a día de hoy, estas simpatizan más con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. El objetivo del nuevo programa de La 1 de TVE es conquistar también a las mujeres de 65 años en adelante.

Este lunes, en el espacio radiofónico conducido por Àngels Barceló, los locutores han atendido las quejas de una señora damnificada por el programa de Broncano. Se trata de Manuela, una anciana de 80 años, de Sevilla, que entraba en directo en ‘Hoy por Hoy’ para exponer su queja a Bob Pop. «Como habéis dicho que se le puede hacer cualquier pregunta, y yo llevo unos días que estoy hasta enfadada con la televisión, con la primera, que han quitado ‘las cuatro estrellas’ y no han dado ninguna explicación», ha comenzado diciendo.

La indignación de Manuela por la retirada de ‘4 Estrellas’

Muy enfadada, la mujer explicaba que «yo estoy sola, mi vida. Llevo cinco años viuda y yo me distraigo mucho con las series. Mira que las series la ponían veinte minutos, pero estaba distraída. Y de momento la han cortado y han puesto a este señor, al muchacho este que han puesto ahora de noche. Que es muy gracioso, no sé hija, yo no lo veo, desde luego». De esta forma, Manuela mostraba su indignación por haber retirado la serie ‘4 Estrellas’ para emitir ‘La revuelta’.

Àngels Barceló explicaba a la audiencia el lamento de la andaluza: «Tu queja es que después del Telediario veías una serie y, ahora, después va Broncano». «Eso es. Además, estaba muy interesante ahora. Y yo digo, como hay cosas de Guardias Civiles, a ver si la han quitado por eso», procedía a teorizar la señora.

Al verla tan disgustada, Bob Pop tomaba la palabra para darle una solución: «Te tengo una idea que creo que te va a encantar y que es la solución a todo esto. Te estoy escuchando y eres un terremoto, tienes mucha facilidad, yo quería escucharte todo el tiempo. Entonces, por qué no consigues hablar con Televisión Española y haces una cosa, que te envíen a ti cada día y que te den una sección de cinco minutos en el programa de Broncano para contarle ese capítulo a la gente».

La petición de Àngels Barceló a TVE: «No les cuesta nada»

«Entonces, la gente que no haya visto el capítulo porque solo lo habrá visto ella podrá seguirlo en el programa de Broncano», añadía la periodista catalana. «Y Manuela, que es buenísima contando historias, se hace súper famosa y, es más, se convierte en una estrella invitada algún día en ‘4 Estrellas'», proseguía teorizando el crítico.

Sin embargo, a Manuela no le convencía la propuesta, ya que, según explicó tiene «un móvil muy sencillo», por lo que no puede ver la ficción a través de RTVE Play, tal y como su hijo le había explicado que podía hacer. «Yo no tengo ninguna de esas aplicaciones ni nada, porque yo no entiendo de ordenadores ni cosas de esas», reconocía Manuela a Àngels Barceló y a Bob Pop.

Antes de concluir su llamada, la sevillana lanzaba una última queja a RTVE: «Hombre, eso no se hace, cortar una cosa y no dar una explicación». Finalmente, tal era la insistencia de Manuela, que la presentadora hizo una petición a la Corporación pública: «No les cuesta nada ponerlo en otra hora. Hay muchas horas tontas en televisión donde podrían ponerlo«. «De momento, no quiere nada con Broncano porque esta dolida. Yo lo entiendo, lo mismo yo me he adelantado a las circunstancias», sentenciaba el colaborador.