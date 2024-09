Ana Rosa pierde el temple en ‘TardeAR’ por lo que pasa con una reportera: «No puedes insultar»

No es habitual que Ana Rosa Quintana se muestre de forma tan radical contra un personaje famoso como ha hecho este jueves al arrancar ‘TardeAR’ con Isabel Pantoja. Y es que la presentadora no se ha contenido tras ver a la tonadillera sacando de nuevo su peor cara contra una reportera.

Tras presentar a los colaboradores de la tertulia VIP, Ana Rosa Quintana conectaba con Juan Serrano, director de contenidos de Unicorn Content, que se encontraba en el control y cebaba unas imágenes de Isabel Pantoja tras llegar al aeropuerto de Tenerife. «Lo que Isabel Pantoja hace y dice, creo que va a pasar esta tarde a la historia de las frases icónicas a las que nos tiene acostumbrados Isabel Pantoja», advertía el directivo.

Justo después, ‘TardeAR’ ofrecía las imágenes de una reportera de Europa Press preguntándole a Isabel Pantoja por si había llamado a su hija Isa Pi para preocuparse por su estado de salud tras ser operada de apendicitis, por la venta de Cantora y por si el hecho de contratar seguridad privada era por miedo a lo que pudiera hacer su hijo Kiko Rivera. Y justo entonces, la tonadillera espetaba a la reportera: «¡Ya, cállate ya, imbécil! Ocúpate de España» mientras le daba un manotazo al micrófono.

Unas imágenes que dejaban con la boca abierta a Beatriz Archidona y Cristina Cifuentes y que provocaba que Ana Rosa Quintana se saliera de su tono habitual. «A ver voy a pedir un aplauso para la reportera», reaccionaba de primeras la presentadora. «Es una reportera que está ahí, es duro hacer el trabajo en la calle que gracias a ellos tenemos las noticias que le ha hablado con toda la educación, con todo el respeto. Mire usted señora, un poquito de educación, un poquito de educación», soltaba indignada la presentadora de ‘TardeAR’.

«Es que esta compañera no se lo merece», insistía Ana Rosa Quintana. «El insulto, el manotazo al micro son muchas cosas», apostillaba Beatriz Archidona que se mostraba también muy cabreada por la actitud que había tenido la cantante. «Es que tiene más escoltas que Pedro Sánchez», ironizaba después la presentadora.

Ana Rosa Quintana, contundente contra Isabel Pantoja

Después, Frank Blanco trataba de justificar a la tonadillera asegurando que algo le había tenido que pasar para responder así. «Quizás esté cansada», aseveraba el presentador de ‘TardeAR’ los viernes. «Aunque estés cansada tú no puedes llamar imbécil a nadie», le replicaba Cristina Cifuentes. «A una persona que está trabajando, que tú puedes no contestar, tienes todo el derecho a no contestar, pero no puedes insultar ni humillar a una persona que está haciendo su trabajo con todo el respeto del mundo», sentenciaba Ana Rosa.

Lejos de quedarse ahí, Beatriz Archidona le soltaba un guantazo sin manos a Isabel Pantoja. «Y ese ocúpate de España. Lo que debes hacer tú es ocuparte de tus hijos, que a tu hija la acaban de operar y ni siquiera la ha llamado ni preocupado por ella, que se ocupe de sus hijos y si le da vergüenza que le pregunten los reporteros, lo que tiene que tener es vergüenza de la situación de su familia y de lo que ha hecho que me parece vergonzoso», decía indignada la copresentadora.

«Es que es totalmente intolerable, es una falta de educación y respeto», incidía Cristina Cifuentes. «Yo creo que Isabel Pantoja estará arrepentida de esto, sin justificarla porque no se puede justificar, puedes tener un mal día», volvía a decir Frank Blanco. «No, tú puedes llamarle imbécil a alguien porque te han insultado, agredido pero no por esto», volvía a replicarle Ana Rosa.