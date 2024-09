A Mercedes Milá le preguntamos por David Broncano y ‘La Revuelta’ y su respuesta es incontestable

Mercedes Milá atendió a El Televisero en el Festval de Vitoria, al que acudió para ser la encargada de entregar un premio otorgado a ‘Supervivientes’. Y, además de desvelarnos en primicia que Mediaset le ofreció presentar ‘Gran Hermano 2024’ y que lo rechazó, se pronunció sobre el salto de David Broncano a La 1 de TVE con ‘La Revuelta’.

Preguntada por el revuelo que se ha formado en torno a si fichaje por el ente público, calificado por muchos detractores como un movimiento político, la veterana comunicadora es muy clara. «Es normal que se haya armado la que se ha armado, porque además, su fichaje justo cayó en el medio de la dimisión de unos y de otros», declaró en primer lugar.

A continuación, Mercedes Milá quiso poner en valor la figura que está detrás de que David Broncano se encuentre ahora en TVE, donde ha aterrizado con un éxito inesperado y consumando un hito histórico como es dar el sorpasso a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

«Yo lo que sí sé es que la idea de llevar a Broncano a Televisión Española es de JP, José Pablo (exdirector general de contenidos), que es una persona para mí muy importante, que ya no está, pero espero que vuelva algún día. A mí me gusta mucho dejar las cosas claritas», comentó.

Dicho esto, Mercedes Mila considera que «Broncano se ha defendido muy bien» de la cacería a la que se le ha sometido durante todos estos meses por parte de aquellos que ven una injerencia de Moncloa en su contratación para contrarrestar las proclamas políticas que se lanzan desde ‘El Hormiguero’.

«Ha dado todos los números que le han pedido, ha dicho todo lo que le han preguntado… No tengo un ‘pero’ que poner, más que desearle suerte», añadió la periodista sobre el humorista. «De todas maneras, no creo que haya nadie en Televisión Española que haya querido vivir en una pelea. Es decir, han podido ficharlo… pero mí no me parece que sea un programa caro para decir que es un escándalo», remató Milá en respuesta a ese sector que brama por el coste de Broncano a RTVE: 28 millones por dos temporadas.