TVE censura a David Broncano en la nueva promo de su programa: «A dónde va esta cadena»

TVE aprieta el acelerador ante la llegada de David Broncano y toda la tropa de ‘La resistencia’. A la espera de conocer el título definitivo que llevará el programa tras no poder seguir usando la misma marca, La 1 ha lanzado una nueva promo con el cómico.

Si hace unos días era Jorge Ponce el que protagonizaba una promo desde el plató del tiempo asegurando que iba a llegar un «frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado. Va a pasar sobre toda la península con ilusión, aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división» mientras aparecía la cara de Broncano recorriendo todo el mapa de España.

Ahora es el propio David Broncano el que aparece en esta curiosa promo, aunque de nuevo sin estar presente. Es su voz la que escuchamos y a él solo se le ve a través de diferentes fotografías. Un anuncio en el que se deja claro que el espíritu de ‘La resistencia’ seguirá estando presente pese a dar el salto a la televisión en abierto y cambiar el late night por el access prime time.

«Muy pronto en TVE con los momentos más divertidos», asegura la voz en off. «Eso es», se escucha decir a Broncano. «Con los mejores invitados», prosigue la voz a lo que David Broncano apostilla que «por supuesto». «Con el presentador más gamberro, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies…», destaca la voz en off.

«¿Y con qué más? Venga dilo…», le reta el presentador a la voz en off. «No, no, yo no pienso leer esto», le contesta. «Suman 23, ¿no? El entusiasmo, los invitados…», prosigue diciendo Broncano mientras se oyen pitidos como censurándole por los insultos o palabras ofensivas que suelta. «Venga, di cuanto suman, por España, que esto es La 1», añade el humorista. «A dónde va esta cadena«, sentencia la voz en off.

Suma como quieras😉, pero no te pierdas a @davidbroncano

Muy pronto en @La1_tve



Fecha de estreno y colaboradores de David Broncano

Por ahora, TVE sigue sin confirmar el título del programa, aunque hay que recordar que tal y como avanzó El Televisero en exclusiva, David Broncano ha registrado el nombre de ‘La resiliencia’. La cadena pública tampoco avanza la fecha del estreno, pero según avanzó Actual TV será el lunes 9 de septiembre cuando Broncano aterrice en la parrilla de La 1.

En su salto de Movistar Plus+ a TVE, David Broncano contará con todo el equipo de ‘La resistencia’ desde Jorge Ponce, Grison y Ricardo Castella pasando por Antonio Resines, Ernesto Sevilla, Valeria Ros, Lala Chus a Pantomima Full, Yunez Chaib, Charlie Pee, Pablo Ibarburu y Sergio Bezos, que seguirá siendo el animador de público.