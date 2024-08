Todos en ‘TardeAR’ se echan encima de Antonio Montero por lo que trata de hacer con Ángel Cristo

Aunque ha acabado ‘Así es la vida’, Antonio Montero parece que quiere seguir siendo el punto discordante de los programas en los que colabora. Y para muestra lo que ha sucedido este viernes en ‘TardeAR’ cuando todos sus compañeros se han echado encima de él.

Y es que ‘TardeAR’ se hacía eco de la noticia que se ha conocido este viernes de que Sofía Cristo ha decidido demandar a su hermano Ángel Cristo tras los ataques y acusaciones que ha lanzado en los últimos meses contra ella siguiendo así los pasos de Bárbara Rey, que también ha llevado a su hijo a los tribunales.

«Yo no entiendo la necesidad de Ángel de insistir en ese camino pero es reabrir una guerra y una historia que ya existió. Ya se habló como Ángel envió a su hija a comprar droga y la consumía con él», defendía Antonio Montero. «Pero una cosa es que no tenía bastante Ángel con la demanda de 180 páginas de Bárbara y ahora tiene la de Sofía», recalcaba Frank Blanco.

«Pero las demandas hay que ganarlas. Una cosa es que ellas denuncien como reacción a cosas que han dicho y otra cosa es que luego el juez vaya a considerar que esto son agresiones», insistía el colaborador de ‘TardeAR’. «Pero tienen todo el derecho del mundo de demandar si consideran que se han vulnerado todos sus derechos y su intimidad», le replicaba Luis Rollán. «¿Pero qué derechos?», le espetaba Montero.

Así, Antonio Montero se enfrentaba con su compañero al recordarle que fue la propia Sofía la que contó este tipo de cosas. «Perdoname Luis, acabais de poner un momento en el que esta niña dice es que habla de mis drogas, pero si es ella la que lo ha contado», justificaba el colaborador.

Luis Rollán se encara con Antonio Montero

Tras ello, era Luis Rollán el que tomaba la palabra. «Es una demanda que pone Sofía por otro lado, independiente de la de Bárbara, por todas las declaraciones vertidas en ‘De Viernes’ y sobre todo por derecho al honor. No solo hablamos de una frase, son muchas entrevistas en televisión y revistas», explicaba él.

«¿Pero tú sabes lo que le ha dolido?», repreguntaba Antonio Montero. «Pues todo. Si tú tienes empatía, ¿a ti no te dolería que tu hermano dijera eso de ti y de tu madre?», le cuestionaba Luis Rollán a lo que Antonio respondía que «si lo has contado tu primero no».

Pero Antonio Montero insistía en que todo lo que ha dicho Ángel Cristo de su hermana Sofía es lo que ella ha contado de sí misma. «No es verdad», le contradecían al unísono Paloma Barrientos, Marta López y el propio Luis Rollán. «Es que no es verdad, no podemos decir algo que no es verdad Antonio», le contestaba Rollán.

«Yo puedo decir en primera persona lo que he vivido, lo que tú no puedes es manipular algo que yo he contado para hacerme daño y facturar a mi costa», sentenciaba Luis Rollán. «Si eso me parece bien, otra cosa es que un juez decida que eso es demandable», recalcaba Montero. «¿Ahora eres juez?», le preguntaba Paloma Barrientos sin dar crédito a lo que estaba haciendo el periodista.