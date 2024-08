Miguel Ángel Nicolás reaparece en ‘TardeAR’ y se lleva un gran corte: «Has venido subidito»

Con la llegada de agosto, son varios los rostros habituales de ‘TardeAR’ que desaparecieron del programa de Telecinco para irse de vacaciones. Es el caso de Xavier Sardá, Boris Izaguirre y Alaska, entre otros en la tertulia VIP o de Manu Marlasca en ‘Expediente Marlasca’ así como Miguel Ángel Nicolás en ‘SalseAR’.

El colaborador y coordinador de la sección de corazón y realitys se despedía de ‘TardeAR’ hace unas semanas para tomarse un respiro antes de volver para ponerse al frente de los contenidos que se tocan cada día.

Sin embargo, este viernes, justo al final de ‘TardeAR’, Miguel Ángel Nicolás se colaba por sorpresa en una conexión. Y es que el colaborador aparecía desde la finca en la que se iba a celebrar la boda de otro colaborador del programa que presenta Ana Rosa: Antonio Rossi.

Así, Frank Blanco conectaba con Carlota Núñez para conocer todos los detalles de la boda de Antonio Rossi con su pareja Hugo Fuertes y junto a ella aparecía Miguel Ángel Nicolás. «Estás muy bien acopañada», le decía el presentador a su reportera mientras los colaboradores celebraban la presencia de su ‘jefe’.

«Hoy no es ‘TardeAR’ es pronteAR. Marta no corras, he sido el primero en llegar, de hecho han abierto la puerta para que entremos Carlota y yo y os podamos enseñar la finca. Por aquí no ha aparecido aún ni perry, pero como son 200 y pico invitados yo creo que irán llegando poco a poco. A lo mejor se abre esa puerta y aparece Toñi Moreno o Cristina Tárrega.

«Cuéntanos algún secreto que puedas desvelar», le pedía la reportera de ‘TardeAR’. «Bueno secreto, creo que ya lo sabe todo el mundo, que Hugo va a bailar», destacaba Miguel Ángel Nicolás. «Pero todos los novios bailan», le replicaba desde el plató Isabel Rábago. «No, pero es él solo listilla porque Hugo ha sido bailarín y Antonio nunca lo ha visto», le espetaba él.

Y era entonces cuando Isabel Rábago no se cortaba al lanzarle un gran corte a su compañero. «Oye que has venido tú de vacaciones muy subidito ehhh», soltaba la colaboradora desde el plató. «Es que he tenido muchas vacaciones chiquilla», le decía Miguel Ángel Nicolás. «Estás muy guapo», le decían sus compañeros.

Después Frank Blanco le preguntaba al colaborador que le iba a regalar a los novios. «Eso es un secreto que sois muy preguntones», les contestaba Miguel Ángel. «Osea que no les vas a regalar nada, tío rata, no puede ser», le soltaba sin pudor Luis Rollán desde el plató.