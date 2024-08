La dura despedida de Pepe Ribagorda en ‘Informativos Telecinco’: «Gracias por su confianza»

Pepe Ribagorda, presentador de la edición de fin de semana de ‘Informativos Telecinco’, ha conducido hoy uno de sus programas más duros. El periodista ha querido dedicar la edición de las 15h de este sábado 24 de agosto a su suegra, Mariló, recientemente fallecida.

Antes de terminar el informativo y dar paso a ‘El Desmarque’, José Ribagorda ha comunicado la triste noticia del fallecimiento de su suegra. «Gracias siempre por su confianza, porque sin ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo, aunque este fin de semana vamos a tener una espectadora menos, porque se ha ido para siempre mi querida suegra», ha lamentado el presentador.

La confesión más personal de Pepe Ribagorda

Acto seguido, se ha dirigido a los espectadores «para confesar una cosa». «Hasta que ella, que es esposa además de un grandísimo presentador de informativos como fue José Antonio Silva, no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo», reconoce Pepe Ribagorda.

«Este informativo ha estado dedicado a ella, así es que descansa en paz, querida Mariló», ha concluido Ribagorda, antes de despedirse de la audiencia con un «pasen buena tarde y hasta luego». Un cierre muy emotivo, y muy personal, de la edición del mediodía de ‘Informativos Telecinco’.

Pepe Ribagorda está casado con la también periodista Loles Silva, con la que contrajo matrimonio en el año 2019, aunque mantienen una relación sentimental desde la década de los 90. La pareja tiene una hija, Andrea. Si bien siempre se han mostrado muy discretos con su vida privada y pocas cosas sabemos de ellos. Ahora, gracias a sus emotivas palabras, hemos conocido de la excelente relación que mantenía con su suegra, Mariló.