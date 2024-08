Isabel Rábago consigue la exclusiva más buscada y da un vuelco a lo de Morata y su mujer Alice

Desde que el pasado lunes, Álvaro Morata comunicara a través un comunicado en los storys de Instagram que se separa de su mujer Alice Campello no se habla de otra cosa. Muchos han apuntado a una posible infidelidad del futbolista pero ha sido Isabel Rábago la que ha podido confirmar los verdaderos motivos.

Y es que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha podido hablar en exclusiva con la propia Alice Campello. La influencer ha roto su silencio a través de Isabel Rábago y le ha revelado cuál ha sido el detonante para que hayan decidido separarse tras ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Isabel Rábago ha querido resaltar en ‘Vamos a ver’ lo generosa que ha sido en todo momento Alice Campello por abrirse en canal y contarle los problemas que han pasado ella y Álvaro Morata en los últimos meses. De primeras, la colaboradora ha aclarado una de las cuestiones que más se han dudado estos días.

Y es que Isabel Rábago había mostrado hasta ahora sus dudas sobre si el comunicado lanzado por Morata era unilateral y si Alice estaba enterada de que lo iba a sacar. «Me deja claro que es de mutuo acuerdo y que era muy consciente del momento en el que lo iba a hacer, pero que él tenía que ser el primero», explicaba la colaboradora.

Después la colaboradora explicaba lo que le respondió Alice Campello al preguntarle por la fiesta a la que acudió Morata en Marbella y que relevó Alexia Rivas en exclusiva. «Ella es tajante, dice que sí que estuvo pero que puede asegurar que no estuvo con ninguna chica y que me asegura que él estuvo destrozado», confesaba Rábago.

Al preguntarle por su estado, Alice Campello le reconoce a Isabel Rábago que es un momento muy complicado tanto para ella como para Álvaro. «Están profundamente enamorados y se siguen respetando«, recalcaba la periodista.

Isabel Rábago revela los motivos de la ruptura de Alice y Morata

Y justo después explicaba cuáles son los motivos de la ruptura según Alice. «Somos dos personas muy jóvenes, los dos hemos sido muy inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones, son muchos hijos, momentos de inestabilidad de estar de un país a otro…», le confiesa Alice a Isabel. Y si ha habido una frase que ha destacado la colaboradora de la conversación es cuando hace referencia a las depresiones de los dos.

«Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros», era la frase textual que le decía Alice a Isabel Rábago. «Nos queremos infinito, nos respetamos una barbaridad y eso no lo va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo«, añadía Alice al hablar con la colaboradora.

Por otra parte, Alice Campello pide a la prensa que por favor no hablen mal de Álvaro Morata porque no se lo merece y que no hay terceras personas. Al preguntarle por si podría haber una reconciliación, la influencer deja claro que ahora tienen que pensar cada uno en ellos. «Pongo mi cuerpo porque me ha respetado toda la vida y que no me ha sido infiel, sé que mataría por mí», remarca la influencer. «Esto es lo que necesitamos ahora, no sé lo que va a pasar, pero es lo que necesitamos ahora», concluye.