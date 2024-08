Horóscopo de hoy, miércoles 7 de agosto de 2024: Predicción en todos los signos del zodiaco

Arrancamos el primer miércoles del mes de agosto de 2024 y te adelantamos aquí cómo va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy 7 de agosto. Descubre aquí cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio:

Estamos bajo el influjo de la Luna Nueva en Leo, de este pasado domingo, que nos ayuda a planificar nuestros proyectos y concretarlos. El lunes, Mercurio se puso retrógrado en Virgo, y debemos ser cautos porque puede haber malentendidos o retrasos en viajes. Ese mismo día Venus, el planeta del amor, ingresó en Virgo y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- son los más seductores del Cosmos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate ya de lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este miércoles, 7 de agosto de 2024:

Horóscopo diario miércoles Acuario

La suerte está de tu parte estos días y ese problema de difícil solución va a tomar un rumbo diferente, pero tienes que mover ficha y lo tienes que hacer ahora. Es bueno que estés preparado para los cambios y los busques cuando sean necesarios. La Luna Nueva enfrente de tu signo te equilibra y armoniza tu vida, y tú te sentirás más seguro y menos vulnerable.

Horóscopo diario miércoles Escorpio

El novilunio te transmite una energía de éxito que te ayudará a triunfar en cuantas pruebas te ponga el destino. Además, la Luna en tu signo, el 10 y 11, te protege y los obstáculos que frenaban tus sueños desaparecen. Tendrás suficiente energía y entusiasmo para alcanzar tus aspiraciones y abrirte a una nueva vida. Aprovecha esta buena racha y disfrútala con los tuyos.

Horóscopo diario miércoles Aries

Estarás muy sociable y activo, y tendrás la sensación de que hay «algo» que te protege y te conduce donde te mereces estar. Confía en ti, puedes hacer muchas cosas mejor que nadie. La Luna Nueva atrae la suerte a tu vida y te ofrece días propicios para todo tipo de aventuras sentimentales, de amistad, viajes, despertando tu espíritu aventurero e intrépido.

Horóscopo diario miércoles Géminis

Semana muy intensa en la que tendrás que dar lo mejor de ti, pero cuentas con la energía de los planetas Marte y Júpiter en tu signo para afrontar los retos con muchas ganas y una sonrisa, y vas a vencer. Escucha tu voz interior y sigue los dictados de tu corazón para acertar. Esta Luna Nueva te ayuda a aclarar malentendidos y a poner las cosas en su sitio.

Horóscopo diario miércoles Tauro

Esta Luna Nueva afecta al ámbito familiar y contribuye a suavizar tensiones y limar asperezas que te agobian. Los buenos aspectos de Mercurio te ayudan a afrontar conversaciones que tienes pendientes en las que debes decir lo que piensas. Aunque surjan obstáculos que frenen tus planes, no te desesperes porque vienen alegrías que no esperabas y que lo cambiarán todo.

Horóscopo diario miércoles Virgo

El 5, 6 y 7 la Luna transita por tu signo, regalándote unos días mágicos y potenciando tus recursos para que te sientas seguro de ti mismo. Lo que hagas te saldrá bien y te enfrentarás a cada situación con una mente práctica y las ideas muy claras. El día 5, Venus ingresa en tu signo y propicia tu vida, especialmente la amorosa. Vas a rebosar ganas de vivir y de divertirte.

Horóscopo diario miércoles Cáncer

Puedes sentirte abrumado por todos los frentes que tienes abiertos, pero la energía lunar te transmite la fuerza que necesitas para no rendirte y solucionar lo que te preocupa. Es un buen momento para replantearte algún asunto de tu vida que no tienes claro. Apuesta siempre por el diálogo y recuerda que, si eres flexible con los demás, te ahorrarás más de un disgusto.

Horóscopo diario miércoles Piscis

Con el planeta Saturno retrógrado en tu signo, puedes sentir que la vida te pesa. Necesitas rodearte de un entorno cálido y no descuidar tu tiempo de ocio y diversión porque te va a ayudar a estabilizarte y a olvidar problemas que ahora mismo no está en tus manos resolver. Puede haber algún cambio en tu vida que te ayude a cerrar puertas del pasado que no te dejan ser feliz.

Horóscopo diario miércoles Libra

Es posible que te sientas en la disyuntiva de elegir una cosa u otra y no sepas qué hacer. Si miras dentro de ti, encontrarás la manera de pisar terreno firme y avanzar por el camino adecuado. Céntrate en un objetivo y rompe con todo lo demás. Esta Luna Nueva favorece el ámbito de las amistades, ayudándote a solucionar un tema pendiente con un amigo. Tus días mágicos son el 8 y el 9.

Horóscopo diario miércoles Leo

Muchas felicidades. Protegido por la positiva energía del Sol y la Luna Nueva en tu signo, el destino te puede sorprender gratamente, pero necesitas cerrar ciclos para que se abran nuevas oportunidades. Te sentirás optimista y feliz, y puedes hacer contactos que mejoren tu vida. Evita a quien venga a ti adulándote o hablando mal de los demás; te traerá problemas.

Horóscopo diario miércoles Sagitario

Si tienes una decisión pendiente, ahora es el momento de tomarla y alejarte de una situación que te está atormentando. El diálogo y una actitud receptiva te ayudarán a superar los desencuentros y a suavizar las tensiones que te desestabilizan. Esta Luna Nueva favorece tu trabajo y los viajes, y en alguno de ellos puede suceder algo que cambie tu vida a mejor.

Horóscopo diario miércoles Capricornio

Necesitas protegerte de críticas y opiniones negativas que te pueden afectar más de la cuenta. Ignora cualquier comentario malintencionado. La clave está en tener un poco de paciencia y, sobre todo, en tomarte las cosas con sentido del humor. Estás recibiendo una energía muy regeneradora de la Luna Nueva, y es el momento de abandonar un hábito o situación que te condiciona.