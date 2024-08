El tenso ‘tierra trágame’ de Lidia Camón en ‘Noticias Cuatro’ ante lo ocurrido en directo

Hacer televisión en directo tiene sus riesgos. Y sino que se lo digan a ‘Noticias Cuatro‘ y a Lidia Camón. La presentadora sustituta de Alba Lago en la edición de las 14 horas durante este mes de agosto ha vivido este viernes un momento muy incómodo por una cadena de errores.

Lidia Camón se encontraba analizando en ‘Noticias Cuatro’ la convención de los demócratas en EEUU que acabó con la proclamación de Kamala Harris como candidata a las elecciones de noviembre tras el paso atrás de Joe Biden. Para ello, la presentadora recibía en el plató a José Luis Fuentecilla, subdirector de ‘Noticias Cuatro’.

Tras acabar el análisis, Lidia Camón despedía a su compañero y jefe para seguir con la escaleta de ‘Noticias Cuatro’. «Atención a este mensaje de los pediatras que alertan la Mpox, antes viruela del mono, está afectando sobre todo a los niños. Estamos hablando de África, allí a los menores afecta al 70% de los casos y por eso piden que se manden más vacunas allí cuanto antes», aseguraba la presentadora dando paso a un vídeo.

Sin embargo ese vídeo no entraba. «Bueno en este momento no podemos ver esta información, vamos a intentar recuperarla más adelante», aclaraba la presentadora sustituta de ‘Noticias Cuatro’. «Pero hoy las tormentas se mezclan con el calor en media España, Álvaro Berro», seguía diciendo Lidia dando paso a la siguiente noticia y desplazándose por el plató para ver a su compañero.

Lo que no esperaba Lidia Camón es que los errores de ‘Noticias Cuatro’ iban a continuar y cuando ella se desplazaba veía que Álvaro Berro no estaba en su posición y que él que continuaba en la mesa era José Luis Fuentecilla, que no había podido irse del plató al no haber entrado el vídeo anterior. Por si fuera poco, la cámara hacía un plano general y se podía ver al subdirector quieto esperando a poderse marchar de allí.

La cara de incomodidad de Lidia Camón era representativa del momento de caos que se estaba viviendo en ‘Noticias Cuatro’ en pleno directo. «Bueno», se escuchaba decir a Álvaro Berro sin estar en imagen. «Bueno, a ver me dicen que tampoco vamos aquí. Vamos a….», se justificaba la presentadora mientras aparecían unas imágenes sobre Maduro después de que la justicia chavista validara su victoria en las elecciones de Venezuela.

A la vuelta de ese vídeo, todo volvía a la normalidad y Lidia Camón, ya sin José Luis Fuentecilla en plató, recuperaba el relato de las noticias del día sin ningún otro problema después de vivir un momento de ‘tierra trágame’ en directo.