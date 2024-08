El señalamiento que Belén Esteban lanza contra sus excompañeros de Telecinco: «Tuve que aguantar…»

Tras pasar unos días de relax y desconexión en Estados Unidos, Belén Esteban ya está de vuelta en España y con las pilas recargadas para el próximo curso televisivo. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ ha visitado ‘Inédito Podcast’, donde ha hablado del final de ‘Sálvame’ y de sus proyectos profesionales.

Aunque ha asegurado que se vienen muchas novedades, reconoce que todavía no puede contar de qué se trata. Al ser preguntada por cuál ha sido el proyecto que se le ha escapado y de lo que más se arrepiente confiesa que «son muchos… pero un día venía de una reunión con mi gestora y me di cuenta de que una persona se había llevado lo que no era suyo y lo dije en el programa. Iba tan caliente… lo hubiera dicho igual. Se abrió la veda y me acuerdo de que llevé infinitud de papeles y la justicia me dio la razón», confesaba la colaboradora, reviviendo la cruzada que tuvo con su exrepresentante, Toño Sanchís.

A raíz de esto, Belén Esteban afirma que «tuve que aguantar de todo, de esa persona me importaba una mierda lo que dijese de mí, pero profesionales de televisión… eso fue una época que pasó y hay que mirar para el futuro, pero es verdad que ahí tuve que demostrar a toda España que decía la verdad».

La de Paracuellos señaló a continuación a sus excompañeros de Telecinco: «Veía programas de televisión que decían que este señor tiene las manos limpias. Nunca me pidieron perdón, nunca. Y yo demostré que no tenia las manos limpias, que las tenía llenas de mierda, todavía las tiene, por cierto».

Belén Esteban recuerda la peor experiencia de su vida

Belén Esteban también se sinceró con Pau Rebollo y Luis Fernández, los conductores del pódcast sobre la peor experiencia de su vida, un robo que sufrió en su casa mientras ella se encontraba de vacaciones. «Yo estaba en Miami, que fui con dos personitas pequeñas, y estando allí me llaman para decirme que habían entrado en mi casa. Se llevaron todo, pero yo sé quién me robó», confiesa la colaboradora.

«¿Sabes quién te robó?», le preguntó uno de los entrevistadores, muy sorprendido ante esta revelación. «Sí, sé quién me robó por instinto mío», asegura ella, desvelando que todas sus sospechas se centraban en una persona que acudió a su domicilio para realizar «cosas de casa». «De esto hace ya 13 o 14 años. Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras», recordaba Belén Esteban.

Incluso se llevaron su ropa interior, algo que sorprendió mucho a los entrevistadores. «Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía», concluyó relatando sobre la experiencia más desagradable de su vida.