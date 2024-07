Belén Esteban dilucida el veto que ha frustrado su fichaje en Antena 3 con el contrato firmado

Aunque ahora comparte plató con sus compañeros de siempre en ‘Ni que fuéramos’, Belén Esteban no lo tuvo fácil una vez acabó su reinado de las tardes en Telecinco. En una reciente entrevista para la revista Semana, la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ ha desvelado las distintas ofertas que recibió tras el fin de ‘Sálvame’ y los vetos que sufrió. Así, la de Paracuellos no ha dudado en señalar a la responsable de su fichaje frustrado en TVE y el programa de Antena 3 que finalmente acabó rechazándola.

Poco a poco, todos los antiguos rostros de ‘Sálvame’ han ido encontrando su camino en la parrilla televisiva. Con gran parte de los colaboradores repartidos entre ‘Espejo Público’, ‘Mañaneros’ y ‘D Corazón’, lo más fácil es pensar que hasta la llegada de ‘Ni que fuéramos’, no habían tocado a la puerta de la princesa del pueblo para ofrecerle trabajo. Pero no es así.

Belén Esteban se sincera sobre sus fichajes frustrados en ‘Mask Singer’ y La 1

«Hay mucha gente que me ha traicionado, que se ha alegrado de que se acabase ‘Sálvame'», comenzaba explicando Belén Esteban en su última entrevista para Semana. Fue entonces cuando recordó cómo su fichaje por un formato de TVE quedó finalmente frustrado por la expresidenta interina Elena Sánchez, que votó en contra de la llegada de la de Paracuellos al ente público.

Con su entrada propuesta por el exdirector de contenidos José Pablo López, parecía que Belén iba a poner rumbo a La 1. «Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa de baile con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo; estaba muy emocionada», recordaba la colaboradora televisiva.

«El 20 de julio recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces era presidenta de TVE. Y yo no había hablado nunca con esa señora«, asevera Belén Esteban refiriéndose a la antigua presidenta interina de la corporación. Pero no fue el único espacio televisivo que se interesó por la princesa del pueblo para después cerrarle la puerta.

Sobre su veto: «Se debe a un tema político, lo tengo claro»

La compañera de María Patiño ha recordado cómo casi llegó a ser concursante de ‘Mask Singer’ tras despedirse de su puesto en Telecinco. «Me cogieron y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían«, asegura la televisiva. «No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho», añade Esteban, que aún tiene sus sospechas de qué fue realmente un veto lo que les hizo cambiar de opinión.

Belén Esteban está segura de que todo responde a «un tema político, de verdad. Lo tengo más claro que el agua». En la actualidad, y con su presencia diaria en ‘Ni que fuéramos’, la tertuliana está recibiendo más ofertas que nunca. «Yo sé lo que tengo que hacer y lo que no», señala la antigua colaboradora de Mediaset.

A su vez, insiste en que está «muy contenta» con el equipo de Fabricantes Studio por el trabajo que realizan juntos en el nuevo formato de Quickie, y anticipa grandes novedades en el horizonte. «En septiembre u octubre va a venir algo muy gordo. No puedo contarlo aún, pero vais a flipar», ha adelantado la de Paracuellos con mucho secretismo.