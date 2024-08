El primo de Sofía Suescun se sube al carro y desmonta así el escándalo: «Es un montaje todo»

‘¡De viernes!‘ ha conseguido la entrevista más buscada de los últimos días. Este viernes 23 de agosto, Sofía Suescun romperá su silencio en el programa nocturno de Telecinco sobre la ‘guerra’ que mantiene con su madre, Maite Galdeano. Así lo anunciaba este miércoles Beatriz Archidona en ‘TardeAR’.

Una entrevista esperadísima que, sin embargo, ha «descolocado» al primo de la influencer. Iván, sobrino de Maite Galdeano y, por lo tanto, primo de Sofía Suescun, ha reconocido en el magacín vespertino: «Me has dejado descolocadísimo. No le veo ningún sentido a nada ahora. Si estaba tan mal, quería que se olvidara el tema cuanto antes y ahora me dices que va a ir a hablar a la tele…».

Incluso ha dejado caer que todo podría tratarse de un montaje orquestado por Maite, Sofía y Kiko: «No sé, no le veo ningún sentido ahora a nada. Que va, visto lo visto, y ahora con esto que me dices y por alguna cosa rara que he visto yo, estoy empezando a sospechar, incluso, que es un montaje todo. Me parece muy mal. Que ella me decía que estaba, que quiere que se deje el tema cuanto antes…», aseguraba el primo de Sofía Suescun.

El primo de Sofía Suescun amenaza con hablar

Pero, lejos de quedarse ahí, Iván amenazaba con tirar de la manta: «A este paso estoy por ir y decir algún día en televisión todas las cosas que sé. Que es que no… que yo a esta gente no la entiendo». Antes que él, Rubén Torres, excompañero de Kiko en ‘Supervivientes 2024’ y con el que Maite Galdeano tuvo un tonteo, también dejó entrever que todo podría tratarse de un montaje.

En el momento en el que Beatriz Archidona anunciaba en ‘TardeAR’ que Sofía Suescun se sentaría en ‘¡De viernes!’, su madre escribía a uno de los colaboradores para transmitirle su disgusto. «Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo», reconocía Maite.