‘De Viernes’ cierra su entrevista más codiciada ante la cruzada de Maite Galdeano y Sofía

Es sin duda el culebrón del verano con permiso de Álvaro Muñoz Escassi. Maite Galdeano desataba una auténtica revolución hace una semana al denunciar que Sofía Suescun le había echado de su casa y acusaba a Kiko Jiménez de tenerla abducida. Tras una semana analizando todas las aristas de esta guerra, ‘De Viernes’ ha conseguido cerrar la entrevista más buscada de la semana.

Así, este miércoles, Beatriz Archidona sorprendía al arrancar ‘salseAR’, la sección de corazón de ‘TardeAR’ anunciando que Sofía Suescun estaba concediendo una entrevista justo en ese momento. «Sofía Suescun está dando una entrevista en estos momentos, sospechaba que eso estaba pasando pero no tenía confirmado que fuera justo ahora. Y atando cabos, ahora entiendo todo», desvelaba la presentadora de ‘De Viernes’ y sustituta de Ana Rosa.

Poco después, Beatriz Archidona confirmaba que Sofía Suescun estaba concediendo una entrevista para ‘De Viernes’. De esta forma, el espacio que presentan Santi Acosta y la propia Archidona contará con la navarra de nuevo como invitada después de que ya visitara el plató hace dos semanas.

Con ello, ‘De Viernes’ se rearma después de su parón de la semana pasada y antes de ver recortada su duración a partir de la próxima semana por la llegada de ‘Babylon Show’, el nuevo espacio de Carlos Latre que se ofrecerá en el access de Telecinco de lunes a viernes.

Justo después, Beatriz Archidona avanzaba algunos de los titulares que Sofía Suescun estaba dando en su entrevista previa en ‘De Viernes’. «La audiencia va a ver cual es la cara B de Sofía que no se ha visto hasta ahora, lo que hay detrás y que no se ha visto hasta este momento. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mi misma no puedo más. Esto no es algo de ahora, viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control», explicaba la presentadora.

Por su parte, Álex Álvarez, reportero de ‘TardeAR’ revelaba cuál era la reacción de Maite Galdeano a la entrevista de su hija Sofía en ‘De Viernes’. «Dice que se ha quedado en shock, que maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija, esto es brutal ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia la que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. No me hace gracia que mi hija se siente en ‘De Viernes’, estoy hecha polvo», leía el redactor.