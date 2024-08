Carlos Latre: «No creo en la guerra, el público un día estará en ‘El Hormiguero’ y otro día con nosotros»

La temporada televisiva 2024/2025 calienta motores y Telecinco se ha querido adelantar a sus rivales, en cuanto a estrenar formatos. Por el momento, la cadena principal de Mediaset es la primera es estrenar a lo grande su nuevo access prime time, de la mano de Carlos Latre, nuevo fichaje del grupo audiovisual tras abandonar Atresmedia. Desde este lunes, 26 de agosto el valenciano se pone al frente de ‘Babylon Show’ en Telecinco.

De este modo, Mediaset busca competir de tú a tú con el imbatible e incombustible Pablo Motos y ‘El Hormiguero’. Pero no estarán solos, ya que mientras Mediaset ha decidido lanzarse a la piscina con el fichaje de Latre, en RTVE han apostado por una cara ya conocida y que, solo a priori, puede parecer más competitivo en esa lucha contra las hormigas de Antena 3 que el imitador más famoso de la televisión.

Muy pronto, Carlos Latre tendrá que competir también contra David Broncano que, tras abandonar ‘La Resistencia’ en Movistar Plus+, aceptó la oferta de TVE para conducir un nuevo formato en el access prime time de la cadena, que se llamará previsiblemente ‘La Resiliencia’. ¿Cómo se encuentra Latre ante todo este escenario?

Carlos Latre, ‘Babylon Show’. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta?

CARLOS – Ese es el tema. ¿Qué locura es? Es una locura. ‘Babylon’ es un sitio donde todo puede pasar, donde todo es posible. Somos hijos de la antigua Babilonia, del antiguo Babilon. Entonces, traemos de nuevo de vuelta el desenfreno, la fiesta, la locura, la positividad, el buen rollo. Y eso es ‘Babylon’.

Tantas cosas traéis, tantos colaboradores hemos visto… ¿Qué me puedes contar de estas secciones, de estos personajes que van a estar por aquí pululando?

CARLOS – Bueno, ‘Babylon’ es un espacio libre. Vamos a recuperar un poco ese espacio de libertad donde esté presente la actualidad, donde esté presente el talento, donde esté presente las nuevas caras, el mundo del arte, el desenfreno, la locura. Creo que hay que conseguir que el público en su casa diga ‘Vamos a ver a esos locos que no sé lo que van a hacer’, ‘hoy ha pasado esto en la actualidad, seguro que la lían’.

¿Qué tema te gustaría tocar de la actualidad?

CARLOS – Todos. Todo lo que pase, es susceptible de ser visto desde nuestro prisma. Creo que es importante. Y sobre todo tiene que ser desde el punto de vista del humor, de la positividad, del buen rollo, de la buena fe y que la gente encuentre en Babylon un sitio de decir ‘Oye, qué locos están, qué libres son y qué bien’.

Con humor se puede tratar casi todo, ¿no?

CARLOS – No, no, todo. Se puede tratar todo. Una cosa es el filtro del espectador. Yo puedo hacer humor negro, puedo hacer humor inteligente, puedo hacer humor blanco, humor chabacano, humor popular, humor de chiste, humor de meme. El único filtro es cómo tú lo recibas y qué amplitud de miras tengas o qué sensibilidad tenga para recibir tu propio estilo y decir ‘Oye, mira, ¿qué vamos a intentar ser en Babylon?’.

Un poquito gamberros, un poquito transgresores, un poquito locos, pero sin ideologías. Somos un poco marca blanca. Queremos seguir a todos los públicos, a todos los espectadores, pero teniendo nuestro estilo, nuestra idiosincrasia, somos babilonios desde el minuto cero.

Te adentras en Telecinco. ¿Cómo fue dejar Antena 3? ¿Cómo fue dejar ‘Tu cara me suena’?

CARLOS – Pues hombre, difícil, imagínate, es dejar, probablemente, los dos mejores programas de la televisión. ‘Tu cara me suena’ y ‘El Hormiguero’. Son dos trasatlánticos, dos buques insignia e historia de la televisión, ambos programas. Pero bueno, me ha gustado mucho el cariño de Mediaset, y nada en lo económico, sino en la voluntad de hacer algo nuevo, de transgredir, de cambiar, de dar una oportunidad. Y al final, yo no sé vivir en la zona de confort. Me parece un reto, me parece que no tengo nada que perder, me parece que es un programa de televisión, nada más. Si va bien, que irá maravilloso. Y si no fuera, que no iría, pues también maravilloso.

¿Qué audiencia te esperas? ¿Qué número?

CARLOS – No voy a medirlo en audiencias, de verdad. Voy a medir en buen rollo, en cuanto tenemos la capacidad de que el público se olvide de sus problemas, en cuanto hemos generado felicidad, en cuanto hemos generado positividad. No creo en la guerra, no creo en la audiencia y creo en la gente. Creo que lo más importante es que al día siguiente digan ‘¿Visteis lo que hicieron ayer estos locos?’. O sea, ese será el éxito, que el público esté en la calle.

¿Qué invitado te gustaría ver por aquí?

CARLOS – A mí me encantaría ver por aquí, mira, a James Corden o a Jimmy Fallon, con los que he tenido la suerte de trabajar en Estados Unidos. Ahora hemos estado hablando últimamente porque me mandó un vídeo para los 25 años que también vamos a ver aquí. Me encantaría poder entrevistar a Julio Iglesias, sin duda, y me encantaría entrevistar a Robert Downey Jr. o a Hugh Jackman. Que no me gustaría, me gustará.

En una segunda temporada…

CARLOS – No, la primera. Déjame que pida la primera. Imagínate que vienen antes de Navidad.

El primer invitado confirmado Luis de la Fuente, ¿cómo va a ser esto? Porque estamos un poco expectantes.

CARLOS – Pues esto es una locura. Como he dicho, los invitados vendrán a ‘Babylon’, se imbuirán del universo, de nuestro universo. Y, sobre todo, yo que he estado hablando con Don Luis de la Fuente, le he transmitido la tranquilidad de que esto va a ser positivo, esto va a ser un homenaje, esto va a ser divertimento, vamos a pasárnoslo bien, vamos a poner en valor, precisamente eso, valga la redundancia, los valores de la selección, los valores de Luis, lo que ha aunado a todo el mundo. Creo que esto es lo que tiene que ser ‘Babylon’, unos jardines de Babilonia de felicidad.

¿Se va a convertir ‘Babylon’ en un campo de fútbol de repente?

CARLOS – Quién sabe. Además, yo soy de fútbol de toda la vida. Yo jugué a fútbol, fui entrenador de chavales y soy un loco del deporte del fútbol. Quién sabe.

Hablabas antes de lo bien fundamentado que está el guion, pero abierto siempre a esa improvisación. ¿Cómo ves esto de reto? ¿Cómo lo controlas?

CARLOS – No me preocupa lo más mínimo. Fíjate que yo vengo de haber hecho más de 1.500 directos, casi 2.000 directos. Sólo en ‘Crónicas’, hicimos 1.300, o sea, desde la improvisación. No me da nada de miedo el directo, no me da miedo la cámara. Creo que la televisión tiene que estar viva. Si algún día me pierdo. Tengo que decir, «Espérate un momento, Olivia, ¿dónde vamos ahora?». Tiene que ser un programa vivo, porque al final, no creo en «Que no se vean las cámaras». Aquí se va a ver todo. Vamos a ir a realización, vamos a ir a los vestuarios. Va a ser una locura.

Va a ser un poco como en ‘Crónicas’ cuando metían a ‘Operación Triunfo’.

CARLOS – Por ejemplo. Además, ya hemos hecho la puerta grande para que la puerta de Ishtar… ahí cabe un autobús, O sea, cuidado. Y un elefante. Imagínate, ‘Babylon’.

¿Te gustaría estar de repente en ‘Supervivientes’?

CARMEN – Solo para adelgazar unos kilitos, me encantaría. Me han propuesto ‘Supervivientes’. Desde el principio me ofrecieron, pero claro, yo decía ‘Volver delgadito’, pero es muy duro.

Imagínate una experiencia ‘Supervivientes’, aquí metidos todos.

CARLOS – Me encantaría, pero ya te digo que Aldo va a poder hacer unas performances que tengan que ver con el arte y con el encierre muy chulo. Vamos a vivir todo aquello que sea noticia. Desde el ‘Gran Hermano’ a todas las cosas que pasan en la cadena, vamos a volver a disfrutar de lo que pasaba en ‘Crónicas’ con ‘Gran Hermano’, con ‘Hotel Glam’, con ‘Operación Triunfo’ y con todo eso. Tenemos que vivir ese espíritu.

Competís en franja horaria con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos y ahora con el nuevo fichaje de Broncano. ¿Cómo ves este caldo que se está cultivando?

CARLOS – Pero no solo ellos. Sobera, que es un triunfador con ‘First Dates’, Wyoming es un maestro. Lo bueno que tiene esta franja es que tiene 15 millones de espectadores potenciales. Hay sitio para todos, como en Estados Unidos, allí tienes a Kimmel, a Fallon, a Corden, a Colbert. Tienes a todos y cada uno tiene una propuesta, que todas son buenas.

Nadie es mejor que nadie, pero aquí vamos a tener tres propuestas principales, que yo diría que son cinco o seis, cada una diferenciada con un estilo diferente, con un estilo propio, y eso es lo más importante, que luego el público, yo creo que un día vendrán a nosotros, otro día vendrán a ellos, otro día pasarán por nosotros porque tenemos un invitado de maravilla y ‘el Latre este me está haciendo reír porque está haciendo de no sé quién’. Pues yo creo que estará muy bien.

Vuelves a trabajar con Xavier Sardá.

CARLOS – Esto es la cuadratura del círculo. Imagínate, 25 años después, vuelvo a trabajar con él, pero invertido. Yo de presentador y él de colaborador. Me hace mucha ilusión.

Le vamos a ver con el DJ del programa.

CARLOS – Vamos a tenerle en un púlpito, en las alturas, como él se merece, y en un palco, como digo yo, es un palco. Va a ser como ese espectador de excepción que va a decir lo que le dé la gana. Claro, es mi padre televisivo y lo tengo que aguantar.

¿No haber pitido aquí cada vez que diga algo?

CARLOS – No, qué va, Sardá. Pero bueno, seguro que alguna barbaridad suelta.

Oye, genial, Carlos, pues estamos aquí, expectantes, y esperemos que vaya todo muy bien.

CARLOS – Muchas gracias y muchas gracias a El Televisero y a todos los fans de El Televisero.