Avance de ‘La Promesa’, capítulo del lunes 19 de agosto: Traición de Rómulo y un polémico adiós

Catalina le hace una propuesta a Pelayo con ánimo de reencontrarse como pareja, pero decirlo es más fácil que hacerlo. Supondrá el retorno de ambos a La Promesa. Martina se ha librado del convento, pero eso no impide que Lorenzo siga hurgando en la herida, forzando a Ayala a hacer una sorprendente revelación respecto al veneno que traerá consecuencias.

Por su lado, Simona sigue haciendo esfuerzos titánicos para ayudar a su hija con la vuelta de su hijo, pero una negativa de los jefes del servicio pone a Virtudes en jaque. Y María Fernández y Salvador continúan dando la sensación de no estar demasiado motivados con su posible boda. Además, un despiste del lacayo hace que surjan aún más dudas.

Otras dudas, las que arrastra Margarita, salen a la luz. Y expresa sus sentimientos encontrados sobre el conde, por el que ya no siente lo mismo. Manuel no duda a la hora de involucrarse en el asunto de Pía: Jana y él tienen la determinación de saltarse los planes establecidos y visitarla en la cueva. Antes, el heredero finge no saber nada y presiona a Rómulo para que le cuente la verdad.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 408 del lunes 19 agosto

Rómulo desvela a Manuel la verdad sobre Pía, pero también le dice que sabe que tiene algo con Jana porque les ha pillado besándose. Este le pide entre súplicas que no le diga nada al marqués.

Mientras, María Antonia organiza su marcha. Su tiempo en La Promesa llega a su fin, pero Cruz no deja que su amiga se marche sin hacerle entrega de un preciado regalo cuyo único objetivo es hacer daño a Alonso, que en paralelo acusa a Lorenzo de querer incendiar la convivencia en el palacio.

Tanto Catalina y Pelayo como Martina y Curro tienen un acercamiento, pero sin traspasar la línea de la amistad. A la par, malas noticias sacuden a Virtudes. No hay trabajo con el nuevo cura y, como asegura que está dispuesta a lo que sea por su hijo, Simona toma cartas en el asunto antes de que su hija vuelva a la mala vida.

Petra se convierte en la Pigmalión de Santos, que promete no interferir en la relación entre Vera y Lope. Y Martina agradece a todos lo que han hecho por ella y reitera su beneplácito a Ayala para que se case con su madre. El conde vuelve a pedirle en matrimonio, esta vez a pecho descubierto.

Todos piensan en trasladar a Pía de la cueva y cuando Rómulo se lo cuenta al marqués, el mayordomo piensa seriamente si contarle también lo que hay entre Jana y Manuel pese a la petición del joven, pues es algo que le tiene en un sinvivir. ¿Será capaz Rómulo de traicionar a Manuel y contar toda la verdad a Alonso?