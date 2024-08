Arkano sigue rajando y se refiere así al equipo de ‘Supervivientes’: «Nos trataban muy mal»

Arkano fue uno de los concursantes de la última edición de ‘Supervivientes’. Pese a sus amagos de abandonar el concurso en varias ocasiones, el rapero consiguió, con el apoyo de la audiencia, llegar a la final, aunque fue Pedro García Aguado el que se hizo con la victoria.

Ahora que ya han varios algunos meses, Arkano se ha sincerado sobre el «infierno» que supuso para él el reality de Telecinco, y de cómo ha influido en su adicción al alcohol. Lo ha hecho en el podcast ‘El sentido de la birra’, donde su presentador introducía el tema cuestionando la veracidad de ‘Supervivientes’.

El rapero reconocía que jamás se imaginó que las condiciones iban a ser tan sumamente duras. Que todo iba a ser montado de cara a las cámaras y que después se marcharían al hotel. «No había ni lo más mínimo… Nos trataban muy mal pero es que así consiguen ese punto de desesperación tan real», aseguró el artista, quien desveló que a las «pinturas» que usan para las nominaciones le metían «mierda para oler peor».

«Eso es algo que no se ve, que yo decía para qué lo hacéis si no se ve», explica Arkano, dejando claro que el reality era «muy real» y las condiciones inhumanas. «Es tal como se ve», aseguraba, añadiendo que «lo pasas muy mal con gente que no te cae bien». Para él, su peor momento en Honduras fue cuando se quiso ir: «Hubo un momento en que me quise ir. Estar en ‘Supervivientes’ es vivir un infierno diario».

Arkano reconoce que ‘Supervivientes’ le ayudó positivamente en su adicción al alcohol

No obstante, a pesar de todas las calamidades, confiesa que el programa le ha ayudado a combatir su adicción al alcohol. «Hay una psicóloga con la que hablas cada semana. Yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia y no veía que me fuera a ayudar. Fíjate cómo estaba mi cabeza, que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años», recuerda.

Según explicó Arkano, «el protocolo de abandono incluye que hables con la psicóloga». Y fue la terapeuta la que le ayudó en «muchas cosas» de su «problema» y su «vida que no había hecho nunca”. «Yo salía de las sesiones con ella, convencido a nivel racional de que no quiero beber, al menos en esta etapa de mi vida, no me viene bien. Y conforme pasaban los días me desdibujaba», cuenta en el podcast. Además, recuerda que escribió en un pergamino los motivos que poseía para no beber y lo leía «todos los días» nada más despertarse.