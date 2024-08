Un trabajador de 'Supervivientes' destapa cómo es Laura Madrueño: "Ha tenido que soportar..."

Laura Madrueño tuvo el difícil papel de sustituir a Lara Álvarez como presentadora de ‘Supervivientes’ desde Honduras. Y lo cierto es que pronto se hizo con el cariño de la audiencia y de todos cuantos trabajan en el reality tanto por su profesionalidad como por su humanidad con los concursantes.

Además de presentar y coordinar las pruebas desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño interactúa con los concursantes, con los que demuestra una enorme empatía y cercanía. Incluso en situaciones difíciles ha mostrado su compostura. Pero, ¿cómo es trabajar con ella? ¿Es tan cercana como nos hace ver en televisión?

David Montufo, trabajador de ‘Supervivientes’, ha respondido a esas preguntas. A través de sus stories de Instagram, este ha abierto una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores donde ha explicado cómo es realmente la presentadora. «Laura fue una de las pocas personas que conocí antes de poner rumbo a Honduras. De hecho, volamos juntos hacia allí», empieza explicando.

«Con ella, he hecho cada directo previo a las galas y me ha tenido que soportar en muchas de las pruebas que grabábamos para hacer contenido en primera persona. Tiene una energía muy especial que se transmite en esa sonrisa que aparece en pantalla», añade Montufo, dejando claro la relación tan estrecha que tiene con Laura Madrueño.

La emoción de Laura Madrueño al apagar la Palapa en ‘Supervivientes All Stars’

Laura Madrueño nos dejó a todos con el corazón en un puño durante la gala final de ‘Supervivientes All Stars’ cuando, desecha en lágrimas, se despidió de la audiencia tras casi medio año en Honduras. En su alegato tuvo unas palabras de agradecimiento hacia todos sus compañeros que trabajan a destajo tras las cámaras: «Mi agradecimiento es para las 200 personas que hace más de cinco meses dejaron sus vidas a más de 9000 kilómetros de aquí para hacer algo irrepetible».

«Cada día que hemos pasado trabajando juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir junto a vosotros una auténtica privilegiada», aseguró Laura Madrueño, con la voz entrecortada por la emoción.

«Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día, por convertirnos en esta gran familia que solo tenemos aquí, en nuestras Honduras, y gracias por dar sentido a todo esto, al programa más difícil de la televisión y a la experiencia más dura, más complicada y a la vez, más feliz de nuestras vidas. ‘Supervivientes’ sois todos y cada uno de vosotros, apagamos la Palapa porque volvemos a casa», sentenciaba.