Susanna Griso amordaza a Sofía Cristo por lo que llega a exclamar de Escassi en ‘Espejo Público’

No hay duda de que Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el gran protagonista de las revistas y los programas del corazón y por eso ‘¡De Viernes!’ ha cerrado su entrevista. El ex jinete volvía a protagonizar parte de la tertulia de ‘Espejo Público’ donde Sofía Cristo era reprendida por Susanna Griso por el comentario que realizaba.

Así, ‘Más Espejo Público’ seguía dando detalles de la mujer con la que supuestamente Escassi le fue infiel a María José Suárez. Algo que derivó en que la que fuera Miss España decidiera dejar a su pareja y romper definitivamente con él.

Los colaboradores del espacio que presenta Susanna Griso podían ver fotografías de la mujer que habría estado con Muñoz Escassi cuando él todavía estaba con María José Suárez. Y justo después, Sofía Cristo no se cortaba nada al valorar la vida sexual del ex-concursante de ‘Baila como puedas’.

Susanna Griso frena el comentario de Sofía Cristo sobre Escassi

«Bueno, no me llama la atención. A ver, yo es que he escuchado muchas cosas de Álvaro y me han contado muchas cosas de él», reaccionaba Sofía Cristo al ver las fotografías de la mujer con la que le habría sido infiel a la ex modelo. Tras ello, la DJ relataba que ella había tratado de indagar sobre la vida de Escassi con el que coincidió en el talent de baile de TVE y él se lo negaba. «A mí me lo niega todo, tiene esa sonrisa pícara…», soltaba.

En ese sentido, Sofía Cristo no dudaba en revelar que ella le había visto tontear con chicas. «A mí me cuadra que se tire un agujero en una pared«, soltaba entonces sin pudor dejando claro lo que piensa de Muñoz Escassi. Un incendiario comentario que rápidamente censuraba Susanna Griso.

«¡Qué bestia!«, le replicaba Susanna Griso a su colaboradora. «Lo siento, es que Álvaro es muy sexual y sé como se comporta», se justificaba Sofía Cristo. Pese a ello, a la presentadora de Antena 3 no le hacía demasiada gracia las palabras empleadas por la hija de Bárbara Rey y por eso no dudó en reprenderla. «Estás diciendo algo que lo discrimina, ese comentario es que…«, le decía.