St. Pedro nos confirma cómo es su verdadera relación con Chanel Terrero tras el Benidorm Fest

Tras sus respectivos pasos por el ‘Benidorm Fest’, Chanel y St. Pedro han comenzado una relación sentimental amorosa, siendo así la primera pareja de artistas que surge del festival que organiza RTVE. La ganadora de la primera edición y el subcampeón de la tercera, ambos queridísimos por el público, están juntos y ya no lo esconden.

Además, el canario y la hispano-cubana, se encuentran inmersos en sus carreras musicales, teniendo proyectos incluso con la cadena público, en el caso del joven. Por todo ello le hemos querido preguntar a St. Pedro, en la presentación del ‘Benidorm Fest 2025’ y las novedades, en la ciudad alicantina, y a la que ha acudido El Televisero.

St. Pedro, le dais el testigo del Benidorm Fest a la edición del 2025. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia?

– Muy guay, la verdad, me llevo muchas cosas positivas, muchas experiencias, me cambió un montón la carrera y la vida. Conocí gente que nunca me hubiera esperado conocer y tener relación de amistad, como a día de hoy. O sea, que súper guay.

¿Qué dirías tú que es lo más bonito de toda esta experiencia?

– Lo que te acabo de decir, la verdad. Las cosas de la vida personal, más allá incluso de la carrera, que es verdad que es súper lindo que llegue gente nueva y de repente abrace tus canciones y te abrace a ti como artista y como proyecto, pero es verdad que las conexiones a nivel personal que se pueden llegar a dar aquí son muy guays.

¿Para ti, cuál sería la mejora que harías al ‘Benidorm Fest’ en futuras ediciones?

– A los compañeros cuando me hacen estas preguntas les estoy diciendo siempre lo mismo, porque es una conclusión en la que llegué hace poco. Ahí dijo antes otro compañero que hay prácticamente 400 personas trabajando en que el ‘Benidorm Fest’ salga como sale. Y yo la verdad es que no he pasado por todos los departamentos a ver cómo es el trabajo de cada uno y si lo está haciendo bien.

Entonces, sería para mí una falta de respeto y faltar a la verdad y hablar sin saber opinar sobre esto porque no tengo la información suficiente. Y no me parece, la verdad, porque sé que se están dejando los cuernos, se están dejando la piel y están dando todo lo que tienen porque salga lo mejor posible. ¿Todo es mejorable? Sí, pero yo no soy quién va a decir en qué.

¿Algún amigo al que invitarías a participar en esta siguiente edición del ‘Benidorm Fest’?

– No quiero influir, es que no quiero influir. Imagínate que tú nombras a alguien y de repente esa persona se lo estaba pensando y se siente como presionado y ya no quiere. Es que yo soy bastante así, la verdad.

Puede ser todo lo contrario también.

– Es que a mí sí me… No sé, yo empatizo. Es como… ¡Canta!. No. No voy a cantar. Porque tú lo digas. Ah, no, tú preséntate. Y a lo mejor se lo estaba pensando. No, no, no. Cada uno que haga lo que quiera. Eso sí, si se presentan, que sea con algo genuino, único de ustedes para ustedes, sean egoístas, o sea que ustedes estén orgullosos de eso, porque así es la única forma que te aseguras de que pase lo que pase, tú estés bien con lo que pasó.

¿Un artista con el que te gustaría colaborar?

– Tengo varios, por ejemplo. Estamos hablando ya con Almacor para meterle, a veces somos un mambito. Con NIA tenemos una salsa ahí y ya empieza… Hay un montón de cosas. Luna Ki, tenemos una cosita ahí en medio. Ojalá pudiera decir otra porque está muy guay, pero no te la puedo decir todavía. Hay muchas…

El otro día vimos las palabras que le dedicabas a Chanel en la rueda de prensa de Inside Out. Están todos los fans locos porque es la primera pareja que sale del ‘Benidorm Fest’… Están enamorados de vosotros. ¿Cómo es esto?

Eres la primera que me pregunta por esto hoy, que lo sepas. Yo qué sé, chicas, las cosas de la vida que pasan.

Chanel dobla a aburrimiento en la película, no sé qué emoción os pondrías a vosotros dos.

¡Uh! Es que somos todas a la vez, somos todas a la vez. En el momento, sí, claro.

Estamos pendientes de tus nuevos proyectos y a tope con todo lo que se venga. Muchas gracias.