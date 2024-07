Sofía Suescun desenmascara el complot con el que entró Marta Peñate en ‘Supervivientes’

Sofía Suescun atendió anoche a los medios en la gran fiesta de ‘Supervivientes’ que se celebró justo después de grabarse el debate final del concurso, que se emitirá este jueves en Telecinco. «Ha sido una experiencia muy dura. Más de lo que se ha visto, pero todos hemos sabido hacerlo lo mejor que hemos sabido y solventar esas adversidades», declaró ante los micros de la agencia Gtres.

«Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo», admitió Sofía Suescun sobre lo más duro de la supervivencia.

Por otro lado, lo más costoso de la convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ ha sido su guerra abierta con Marta Peñate. «Nuestra relación está cómo nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada», comentó apesadumbrada.

«Ya sabe todo el mundo que es la única persona con la que pensaba que iba a pelear», recalca Sofía Suescun. «Todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito», ha sentenciado alto y claro ante Europa Press, que también estuvo presente en el evento.

Además, le hablaron de las fuertes críticas que ha recibido de colaboradores como Alessandro Lequio. «Alessandro Lequio ha dicho que tú concurso ha sido desubicado y que has sido prepotente y que por eso has quedado tercera», le planteó un reportero. «¿Desubicado el? ¿Eso ha dicho él? Pues que lo diga él… Ya está todo dicho», reaccionó Sofía sin despeinarse, dejando entrever que no es precisamente el más indicado para hablar de prepotencia cuando es uno de los tertulianos más cuestionables de Mediaset.

Por último, Sofía Suescun se deshace en elogios por el buen hacer de su novio Kiko Jiménez como defensor durante estas semanas tan convulsas en ‘Supervivientes’: «Kiko es otro ganador, ha estado al pie del cañón y mérito tiene. Yo no sabía todo lo que se estaba liando fuera, tiene el cielo ganado y mejor defensor imposible. Estoy muy orgullosa de mi niño».