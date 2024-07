Sergio Peris-Mencheta actualiza su estado de salud y el calvario que sufre tras su trasplante

Tras pasar el último mes en un hospital de Los Ángeles, Sergio Peris-Mencheta ha recibido el alta hospitalaria y se recupera ya en casa de su trasplante de médula. El actor ha compartido con sus seguidores en una entrevista para ‘La Ventana’ de Cadena SER cómo ha cambiado su vida desde su diagnostico de leucemia a principios de año.

Tras casi medio año de lucha, el director de teatro madrileño ha asegurado que, pese a que va «tirando», no estaba preparado para enfrentarse al post operatorio. «De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no», comenzó explicando el actor sobre cómo se recupera del trasplante de médula al que se sometió en Los Ángeles el pasado 28 de mayo.

Sergio Peris-Mencheta: «No voy agarrado a un gotero, que se agradece»

«Estás en casa pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea… Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora», aseguró Sergio-Peris Mencheta, que explicó también como el mes en el hospital le ha ayudado a desarrollar y entrenar su «sentido de la paciencia».

El protagonista de ‘Al salir de clase’ lleva ya cuatro días en casa «dejándose cuidar», y en su intervención en ‘La Ventana’ ha asegurado que la mejor parte es que por fin puede dormir. «No voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho», añadió el madrileño, que desde su vuelta a casa pasa «las horas durmiendo».

Y aunque todavía queda recuperación y lucha por delante, cuando el director de teatro no está descansando, está muy pendiente de su obra ‘14.4’. «Veo todas las funciones, las veo en directo con una aplicación y todas las noches hago una lista de notas y al día siguiente las trabajo», confesó Sergio Peris-Mencheta, que además explicó cómo estar pendiente de sus proyectos le «despista un poco» de su enfermedad y le da más energía.