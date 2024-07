Rosa Villacastín se despide así en pantalla y para siempre de TVE tras anunciar su jubilación

‘Lazos de sangre’ tuvo que despedirse este miércoles de un miembro de su equipo que pone fin a su carrera profesional. Casi dos meses después de anunicar su jubilación, Rosa Villacastín se despedía de los focos en el programa presentado por Jordi González. Lo que no sabía era que el presentador y sus compañeros la iban a sorprender en su último día con un emotivo homenaje a su trayectoria.

Tras más de 50 años dedicados a la comunicación, la periodista de Televisión Española vivió sus últimos momentos en antena de la mano de Jordi González en el programa de La 1. «He de comunicar que este es el último programa en el que nos acompaña Rosa Villacastín«, señaló el presentador en la recta final del debate, sorprendiendo a la comunicadora.

«Nuestra veterana compañera se jubila, de jubilar, de alegría. Este ‘Lazos de sangre’ es su último trabajo», continuó explicando el conductor del programa antes de recordar la primera aparición de la periodista en TVE. Entonces, el programa mostró unas imágenes en las que una joven Rosa Villacastín intervenía en una rueda de prensa de Adolfo Suárez.

‘Lazos de sangre’ repasa el legado de Rosa Villacastín: de sus días con María Teresa Campos a ‘Telepasión’

Jordi González dio paso entonces a un vídeo recopilatorio de toda su trayectoria en la cadena pública. «Hasta te hemos visto vestida de monja, ¿te acuerdas?», preguntó el comunicador a una Rosa algo emocionada, que no dudó en contestar: «Sí, con Raffaella Carrá». El programa repasó su paso por espacios de TVE como ‘Esta es tu casa’ en 1991 junto a María Teresa Campos, ‘Hola Raffaella’ junto a la artista italiana en 1994. Y otros más recientes como ‘La noche abierta’ (2003) o ‘Yo estuve allí’ (2008) y ‘Telepasión’ en 2015.

Rosa Villacastín y Jordi González en ‘Lazos de sangre’

«Yo me lo he pasado muy bien. ¿Sabes lo que siempre me decía Teresa Campos, que es con la que yo empiezo? Yo no miraba nunca a la cámara y ella me decía que tenía que hacerlo», confesó la periodista, que explicó a sus compañeros de ‘Lazos de sangre’ lo que le costó aprender a «mirar a una cámara». Rosa Villacastín negó también tener algún enemigo «de órdago» tras todos sus años en la profesión.

«Cuando vi que Piqueras se iba…»

«Me imagino que siempre dejas por ahí alguno. La prueba es el reconocimiento que estoy recibiendo. Y me jubilo, que no me he muerto», añadió la periodista, que reflexionó entonces sobre su postura acerca de la jubilación para dejar paso a las nuevas generaciones. «Cuando vi que Piqueras se iba, digo es el momento de que nos vayamos algunos», confesó la comunicadora antes de que sus compañeros se despidiesen oficialmente de ella.

«Que seas muy feliz el resto de tu vida», le deseó el presentador de ‘Lazos de sangre’, que manifestó una vez más su adoración por la profesional de la cadena. «Lo pasamos muy bien en otro sitio y aquí, mucho», terminó señalando Rosa Villacastín, haciendo una clara referencia a sus años junto al presentador en Mediaset España.