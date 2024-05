Rosa Villacastín no se reprime y dice abiertamente lo que piensa de Ana Rosa y la nueva Telecinco

El pasado domingo 19 de mayo, Rosa Villacastín anunciaba su jubilación tras más de 50 años de carrera periodística. Lo hacía en el programa ‘D Corazón’, de La 1 de TVE, la que ha sido su casa en buena parte de ese medio siglo de trayectoria profesional.

La veterana periodista comenzó su andadura como cronista parlamentaria, hasta que dio el salto a la prensa del corazón en los años 80. Ahora, se ha convertido a través de sus redes sociales, en una de las mayores defensoras de Pedro Sánchez y en un gran azote para la derecha y la ultraderecha.

Sobre política, televisión y otras muchas cosas ha hablado con ElPlural.com, al que ha concedido una entrevista tras anunciar su retirada. Rosa Villacastín no se muerde la lengua a la hora de hablar de «la máquina del fango», como llamó el presidente del Gobierno a todos esos medios de comunicación que fomentan los bulos y la desinformación.

«Yo sé que hay gente que tiene empresas para crear bulos y entonces te pueden soltar cualquier barbaridad, y eso se va multiplicando y uno lo van diciendo a otros, y los periódicos lo publican», asegura la periodista. Según ella, «los periódicos tienen que tener su ideología y la tienen, porque hay unos accionistas que son los que pagan. Pero yo creo que no ha habido tanto bulo y tanta mentira como ahora, y sin que tengan consecuencias. Es muy preocupante».

Rosa Villacastín defiende el fichaje de Broncano por TVE

Sobre el polémico fichaje de David Broncano por TVE, al que la «derecha mediática» acusó de ser un «títere» del Gobierno, Rosa Villacastín también habla claro. «Yo creo que la mayor equivocación que cometió el PSOE es cuando Teresa Fernández de la Vega quitó la publicidad de TVE. Con eso se pierde, porque todas las televisiones y las radios viven de la publicidad. Entonces a mí me parece que TVE tiene que buscar personas que atraigan al público porque si no se hunden y no tienen audiencia», comienza diciendo.

«El público de Broncano le sigue mucho, pero claro, Broncano tiene que cobrar con arreglo a lo que él aporta, y quien dice Broncano, dice otra serie de personas. Habrá quien trabaje por 20.000 euros al año, pero es que hay otra gente que no, porque, además, llevan un equipo al que hay que pagar. Pero bueno, como lo llevaba el PSOE, pues nada, es que es a favor del PSOE. Yo creo mucho en lo público, pero entiendo que para quienes lo dirigen es muy difícil», reconoce.

La periodista critica a Telecinco: «Dijo que iba a cambiar y no ha cambiado»

Rosa Villacastín tampoco se corta un pelo a la hora de opinar sobre dos de los mayores azotes del Gobierno en cuanto a la televisión se refiere, Pablo Motos y Ana Rosa Quintana. La periodista cree que en televisión «hay mucha política, pero eso lo saben quién les pone. Que Ana Rosa tenga una forma de pensar o ideológicamente sea más de un lado que de otro, eso ya se sabe. Telecinco dijo que iba a cambiar todo ese tipo de cosas, pero no lo ha cambiado. Me imagino que Ana Rosa tampoco se iba a dejar ningunear porque le dijeran que no podía hacer su discurso. Y también tiene su gente que la sigue, gente que la critica por eso y otros que la siguen a pie juntillas».

«Yo creo que lo importante es que se sea honesto y que no hagan caso de los bulos. Si lo que dan es información contrastada me parece fantástico que cada uno, conforme a la ideología que tenga, pues lo hable y lo diga», sentencia.