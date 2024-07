Olga Moreno se encara a Jorge Javier de malos modos y le baja los humos así en ‘Supervivientes’

Olga Moreno ha sido uno de los nombres propios de la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’. Tras convertirse en la segunda expulsada definitiva del reality, la exconcursante ha tenido que hacer frente a la realidad desde el plató del concurso donde ha vivido uno de los cara a cara más esperados: su reencuentro con Jorge Javier Vázquez.

Es necesario destacar que el reencuentro entre Olga Moreno y Jorge Javier era inevitable. Por ello, llegado el momento, el presentador ha dado paso a la exconcursante y, acto seguido, se ha apartado para que ésta pudiese saludar a todos los presentes en plató.

Nada más entrar en plató, Olga Moreno ha rehusado en saludar al presentador puesto que ha ido directa a los familiares y colaboradores. La exconcursante incluso ha llegado a saludar a personas que ni siquiera conocía según sus propias palabras. Un acto que habla de cómo ésta ha querido retrasar en el tiempo su cara a cara con Jorge Javier.

La tensión se dispara entre Olga Moreno y Jorge Javier en plató

Un cara a cara que no ha tardado en llegar y que ha estado marcado por la tensión. De hecho, en un momento determinado de la entrevista Olga Moreno ha hecho alusión a Agustín Etienne, su representante y pareja. Precisamente al mencionarle, el conductor del reality le ha preguntado si era su pareja: «Perdona, ¿Agustín es tu representante y pareja?».

De forma cortante, Olga Moreno ha evitado la pregunta formulándosela al presentador: «¿Y tú tienes pareja? No voy a hablar, si sé que me lo vas a sacar. No voy a decir nada, perdonadme».»Me parece que te lo he contado con total tranquilidad», le ha afeado el presentador, quien le ha confesado no tener pareja.

Por su parte, Olga Moreno le ha dejado clara su intención de no hablar de su vida privada: «Si no te lo he dicho cuando me has preguntado, es que no quiero decírtelo, pero no pasa nada». «Me has preguntado por él y de la manera más tranquila posible te he preguntado qué es y tranquilamente te digo que no tengo pareja. Que yo contesto a lo que me preguntan», le ha arreado el presentador alejándose de la exconcursante y dando paso a un vídeo para evitar que el cruce fuese a mayores.