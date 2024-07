Marta Riesco se lanza ahora a hacer esta revelación sobre Sonsoles Ónega: ‘Estaba asqueada’

Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla tras su polémico despido de Unicorn TV, Marta Riesco regresaba hace unas semanas a la televisión de la mano de ‘Ni que fuéramos’. Gracias al programa que actualmente se emite en Ten la periodista ha vuelto a trabajar de lo suyo, de reportera.

La expareja de Antonio David Flores ha concedido una entrevista a ‘Mundo Deportivo’ donde habla de cómo está viviendo esta nueva oportunidad que le han brindado los que un día fueron sus enemigos televisivos. Sin filtros, Marta Riesco desvela cómo se vivió en Mediaset la salida de Sonsoles Ónega tras fichar por Atresmedia: «Se vivió como una traición, estaban muy enfadados con ella todos, porque, al final, es verdad que la persona que apostó por Sonsoles fue Ana Rosa».

«A Sonsoles nunca se le había dado un programa de entretenimiento. Y cuando ya has aprendido todo, caes súper bien al público, te vas. Yo creo que Sonsoles estaba asqueada de todo lo que estaba pasando», asegura la reportera, antes de desvelar que llegó a pedirle trabajo a la presentadora de ‘Y ahora, Sonsoles’: «Yo he hablado con ella alguna vez, he pedido trabajo a Sonsoles en este tiempo. Nunca me llamó para trabajar».

Marta Riesco: «Pablo Motos no es tan talentoso como Jorge Javier»

Pese a esto, Marta Riesco la considera “buena persona. Pero creo que estaba asqueada de lo que estaba pasando. Creo que se quería desvincular y lo hizo que te mueres de bien, le aplaudo, porque era el momento de pirarse de ahí”.

Además, la periodista tampoco se corta un pelo a la hora de definir a Pablo Motos: «Te diría que aburrido, luego ya verás como acabe en ‘El Hormiguero’… Creo que la clave de Pablo Motos es el ejemplo de persona que ha sabido rodearse muy bien. Es muy inteligente en el mundo de la televisión, pero creo que no es tan talentoso como Jorge Javier Vázquez. Ni que hace tan buen entretenimiento como él. No es un presentador que me fascine», sentencia.