Belén Esteban cambia así su opinión sobre Ana Rosa tras lo que dijo de Sonsoles Ónega

Este martes, ‘Ni que fuéramos’ volvía a hablar de Ana Rosa Quintana durante la ‘Quickie ronda’ a raíz de las últimas declaraciones de la presentadora en diferentes entrevistas sobre la audiencia de ‘TardeAR’. Algo que llevaba a que Belén Esteban dijera basta a la que fue su jefa para salir en defensa de Sonsoles Ónega.

Pero la primera en lanzar una pulla a Ana Rosa Quintana fue María Patiño, cansada de ver que la presentadora de ‘TardeAR’ no para de lanzar dardos velados hacia ellos. «Me encanta esta sección. Desde que he escuchado por parte de una presentadora decir que no entiende cómo se analizan las televisiones de otra cadena, me he venido arriba», soltaba la presentadora.

Todo después de que Ana Rosa Quintana se pronunciara sobre ‘Ni que fuéramos’ en una entrevista en el diario Hoy en el que aseguraba que «como análisis, yo creo que al final tendrán que encontrar también su formato». «De momento, pues están con lo que han conocido, pero yo nunca le voy a decir a otra productora u otro programa lo que tiene que hacer, ni me voy a ocupar de sus contenidos», destacaba la presentadora sobre el espacio en el que colabora Belén Esteban y que presenta María Patiño.

Belén Esteban, rotunda contra Ana Rosa por Sonsoles Ónega

En otra de esas entrevistas, Ana Rosa Quintana hablaba sobre el salto que dio Sonsoles Ónega a Atresmedia tras haber trabajado con su productora en Telecinco. Y ha sido precisamente lo que ha dicho en este aspecto lo que ha provocado que Belén Esteban dijera ‘basta’ y haya criticado por primera vez a la presentadora de ‘TardeAR’ después de intentar defenderla siempre.

«Cuando Sonsoles Ónega entró en Mediaset, ya era una gran profesional. Creo que Ana Rosa debería de estar muy orgullosa de los grandes profesionales, entre los que me incluyo, que hemos empezado con ella», destacaba Belén Esteban.

«Creo que esto que estás haciendo es una metedura de pata, como lo que has dicho de ‘Ni que fuéramos’. Nosotros no hacemos daño a nadie, estamos haciendo televisión, que es lo que sabemos hacer», sentenciaba Belén contestando así a los diferentes titulares que ha soltado Quintana en sus entrevistas.