Marta Riesco pega el golpe definitivo a Antonio David tras este volantazo con Rocío Carrasco

Marta Riesco ha sido la última invitada de ‘Querido Hater‘, el pódcast conducido por Malbert en Podimo. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su relación con Antonio David Flores, mostrando nuevamente su apoyo a Rocío Carrasco. El youtuber y la periodista comenzaban la charla sacando a la luz sus rencillas del pasado.

«He venido a ver a mi hater favorito, yo no puedo faltar a este último capítulo sin saludarte por lo menos, después de las guerras que hemos tenido», reconocía la invitada. Acto seguido, Malbert matizaba que se trataba de Marta Riesco: «Por cierto, es Marta Riesco, ni Isabel Pantoja ni…». «Miley Cyrus», le interrumpía ella. «Uy, ya te gustaría», le espetaba el presentador, asestándola un demoledor zasca.

Durante la entrevista, Marta Riesco ha hecho balance de su trayectoria televisiva. Desde su etapa como reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Fiesta’, hasta ahora, donde colabora en ‘Ni que fuéramos’, el programa presentado por María Patiño cada tarde en Ten. Allí llegó a asegurar que testificaría contra Antonio David si Rocío Carrasco se lo pidiese.

Marta Riesco, dispuesta a testificar contra Antonio David Flores

Recordando esas declaraciones, Malbert le preguntó: «¿Si ella (Rocío Carrasco) te llamase y necesitase tu testimonio para un juicio, tú declararías en contra de Antonio David?». Tras unos segundos de meditación, la periodista contestaba: «Sí, contaría lo que me ha ocurrido». Además, afirmaba que, en el caso de cruzársela, le pediría perdón «por no haber estado a la altura en un momento así, y ponerla en duda».

«No comparto todo lo que ha hecho ella, pero sí lo que tiene que ver en su relación con Antonio David Flores porque he vivido muchas de las cosas que ella ha contado, pero no comparto todo. Entiendo su sufrimiento, entiendo por lo que ha pasado, porque me han pasado muchas cosas que ella cuenta», sentencia Marta Riesco en el pódcast de Malbert.