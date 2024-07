María Jesús Montero corta su entrevista en ‘La hora de la 1’ por lo ocurrido: «Aquí se queda»

Por más que ‘La hora de La 1′ ha tratado de conectar con María Jesús Montero este jueves, su entrevista ha sido misión imposible. Después de intentarlo incluso en tres ocasiones, la vicepresidenta primera del Gobierno ha terminado finalizando su conexión con el programa por los constantes fallos técnicos.

La política socialista conectó este jueves con Marc Sala dispuesta a resolver todas las cuestiones sobre el Plan de Regeneración Democrático presentado por Pedro Sánchez este miércoles. La ministra de Hacienda comenzó defendiendo las nuevas medidas como una serie de herramientas para luchar contra «la desinformación».

Sin embargo, cuando la conversación alcanzó los siete minutos, los espectadores comenzaron a notar que algo no iba bien. «Esto se ha cortado hace un rato, eh», advirtió María Jesús Montero con gesto algo confuso. Al no recibir respuesta a la última pregunta que había realizado, el presentador se dirigió a la ministra. «No sé si me está escuchando… ¿Me escucha, vicepresidenta?», preguntaba el periodista.

María Jesús Montero abandona su entrevista en ‘La hora de La 1’

«Vamos a intentar arreglarlo, que parece que la vicepresidenta tiene algún problema para escucharnos», anunció el conductor de ‘La hora de La 1’, que tras tres minutos de incertidumbre, trató de retomar la entrevista con la socialista. «¿Me escucha, vicepresidenta?», volvió a preguntar el comunicador sin obtener respuesta de la invitada.

Marc Sala y María Jesús Montero en ‘La hora de La 1’

«Esto se ha vuelto a cortar», espetó María Jesús Montero mientras negaba con la cabeza. Ante las dificultades técnicas, Marc Sala comenzó a disculparse con la vicepresidenta y la audiencia. «Lamentamos muchísimo esta circunstancia. Vamos a intentar arreglarlo en un tercer intento», aseguró el presentador, que probaría suerte por última vez en cuestión de segundos.

«Voy a cruzar los dedos. Vicepresidenta, discúlpenos por ese problemilla de comunicación», insistió el periodista de TVE desde los estudios de Prado del Rey. Entonces, Sala intentó retomar su última pregunta sobre la celebración por ley de los debates electorales en la radiotelevisión pública. Pero la situación persistió por tercera vez y Montero se cansó, dando por finalizada la conexión. «Ha vuelto a cortarse. Ya está. Aquí se queda la entrevista».

«Lamentamos muchísimo lo que está pasando porque la conversación es relevante. Mil disculpas, en serio. Intentaremos recuperar esta conversación con la vicepresidenta, a la que teníamos muchas preguntas que hacerla», apuntó el presentador antes de continuar con la emisión. «No es lo que os merecéis vosotros ni los entrevistados de este programa», terminó señalando el comunicador tras el bochorno.