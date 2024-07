Lucía Sánchez y Naomi Asensi se unen en pedir el voto para esta finalista de ‘Supervivientes’

Lucía Sánchez, la que fuera ganadora de ‘GH DÚO 2’, parece estar siguiendo ‘Supervivientes All Stars’ con intensidad. Por eso, está plenamente implicada con las votaciones antes de la gran final de este domingo, 28 de julio, cuando conoceremos al ganador o ganadora. Y ojo porque su apuesta coincide con Naomi Asensi, la ganadora de ‘GH VIP 8’.

Lucía ha votado a uno de los últimos nominados -Jorge Pérez, Marta Peñate y Alejandro Nieto- y, de paso, ha revelado quién es su ganador o ganadora de la edición. La andaluza ha compartido que ha emitido su voto para Marta, alentando así a sus seguidores a apoyar a la participante canaria.

Además, Lucía Sánchez no solo insta a votarla para que se salve de la expulsión frente a Jorge Pérez y Alejandro Nieto, también para que supere el resto de televotos que se abran a lo largo de la velada y se convierta en la flamante ganadora. La también exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha confirmado que Marta Peñate, a la que le une una cierta amistad, es su favorita para romper su mala racha y ganar un reality de una vez por todas.

«Ganadora mi Marta Peñate», ha comentado Lucía Sánchez junto a un corazón, difundiendo la captura de la app de Mitele en la que demuestra que su opción de voto ha ido para ella y con la que, en paralelo, pretende movilizar a sus fans.

Por su parte, Naomi Asensi ha apuntado en la misma dirección. Aunque admite no haber visto esta edición, se muestra entusiasmada con los finalistas. «Me sabe fatal no haber podido ver la edición porque por lo que he visto en redes ha sido la leche. Sinceramente me encantan los 4 finalistas, pero me encantaría y me haría mucha ilusión ver a Marta Peñate llevarse por fin el triunfo de un reality después de ser la protagonista de absolutamente todos los que ha hecho», ha compartido.