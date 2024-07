Lo que se cuela en pantalla en ‘Andalucía Directo’ de Canal Sur causa un estupor mayúsculo

Es lo que tienen las conexiones en directo, que puede ocurrir cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que ha pasado este miércoles 24 de julio en ‘Andalucía Directo’. El programa de Canal Sur que trata sobre la actualidad, sucesos y temas de interés humano, estaba abordando un incendio forestal declarado en Huelva, cuando se ha producido un momentazo.

Todo ocurría cuando el presentador, Modesto Barragán, daba paso a un directo para hablar sobre un incendio forestal en Cartaya (Huelva), debido a las altas temperaturas que están azotando en todo el país. Durante esta conexión de ‘Andalucía Directo’, se mostraba un vídeo de INFOCA publicado en su plataforma de X. En él aparecían imágenes del incendio captadas desde un helicóptero.

En un momento dado, los espectadores que seguían el programa de Canal Sur han podido contemplar cómo se colaba un vídeo de humor que nada tenía que ver con la dramática noticia. Poco después de lo sucedido, un usuario de X publicaba el vídeo del surrealista momento. «Ha sido buenísimo en directo, me he quedado mirando a la tele asimilándolo», escribía. Este tuit no tardaba en hacerse viral, recibiendo multitud de respuestas por parte de otros usuarios.

