La teoría de Antonio Rossi que pone contra las cuerdas a Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

El paso de Sofía Suescun por ‘Supervivientes All Stars’ está recibiendo halagos y críticas a partes iguales. Por un lado están los que creen que está haciendo un gran concurso y por otro los que, como Antonio Rossi, piensan que todo forma parte de un plan. Ya que, como toda una experta en realities que es, sabe muy bien lo que vende.

Durante la última gala, el programa mostró un vídeo en el que se podía ver a Sofía Suescun en actitud muy cariñosa con Bosco Martínez-Bordiú. ‘Vamos a ver’ abordó este polémico tema con los colaboradores con opiniones muy divididas. «Cuantas más las veo (las imágenes), más dudas tengo de que haya beso. La primera vez que las vi dije: ostras», comenzó diciendo Joaquín Prat.

Por su parte, Marta López aseguró que «beso no creo que haya, porque Bosco se levanta y se va. Pero yo lo dije aquí hace semanas: ni Logan, ni Abraham, al que hace ojitos es a Bosco, pero no creo que vaya a hacer nada, solo le gusta tontear». Era en ese momento cuando Antonio Rossi sacó a relucir su teoría sobre el concurso de la hija de Maite Galdeano.

La teoría de Antonio Rossi sobre Sofía Suescun

«Ni Logan, ni Abraham, ni Bosco, sino el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto de la programación que traigo desde casa», decía el colaborador del magacín matinal de Telecinco. De esta forma daba a entender que Sofía Suescun lo llevaba todo planeado. Una teoría muy similar a la que soltó Adara Molinero durante la gala del pasado jueves. Según la exconcursante, todo sería parte de una estrategia tanto de Sofía como de su chico, Kiko Jiménez, ya que le veía demasiado tranquilo al ver las imágenes de su novia con Bosco.

«Cuando estás durmiendo hablas en privado porque sabes que no te están grabando y allí se duerme muy juntos, ya se ve a todos», opinaba Kike Calleja. Una opinión parecida a la de Isabel Rábago, quien deja claro que «no veo beso, hay una confidencia, un susurro, que no quieren molestar a sus compañeros por decir algo concreto. Ven al cámara, se ven muy juntos, y saben que les están grabando y que se va a liar».

Tras esto, Joaquín Prat no dudó en lanzar un dardo a Kiko Jiménez: «Ahora ya sabe lo que sintió Andrea cuando dijo que Gorka y Marieta se habían comido la boca. Dicho esto, yo no veo tonteo. Pero Kiko, donde las dan, las toman». «Creo que están enamorados y muy seguros, pero siento que ella tiene un reto de gustar muchísimo. Y Bosco siendo el ex de Adara y que está por ella, ha dicho que está por aquí, porque le gusta buscar», añadía Marta López.

«Creo que es una gran superviviente, pero que lo lleva todo orquestado de fuera», sentenciaba Alejandra Prat, siguiendo en la misma línea de Antonio Rosssi sobre que Sofía Suescun lo tiene todo planeado.