‘La mirada crítica’ pierde a Mayka Navarro por lo ocurrido en un directo: «Pero no te vayas»

Ana Terradillos se encontraba repasando la última hora de la independencia fiscal en Cataluña ‘La mirada crítica’ cuando algo se torció. La presentadora del matinal de Telecinco conectó en directo con Mayka Navarro para conocer más detalles pero el audio de la reportera comenzó a fallar de manera inesperada. Después de unos minutos, la periodista tuvo que intervenir para lograr averiguar qué estaba ocurriendo en la conexión.

Tras analizar la última hora del conflicto entre Pedro Sánchez y el juez Peinado, Ana Terradillos decidió cambiar de tercio para calmar el ambiente de la mesa de debate. «Venga, voy a hacer un cambio de guion, si a mi directora le parece, voy a avanzar un poquito porque si no, no me dejan. Vamos a hablar de Cataluña», anunciaba la presentadora antes de conectar con su reportera.

Mayka Navarro se ve obligada a interrumpir un directo en ‘La mirada crítica’

Entonces, Mayka Navarro apareció en la pantalla de ‘La mirada crítica’, lista para diseccionar las claves del «preacuerdo» que se ha alcanzado en pleno debate sobre la independencia fiscal de Cataluña. Mientras la periodista intentaba explicar que esta medida estaba aún en el aire, el audio del directo comenzó a fallar con varias interferencias. Tanto, que la propia presentadora tuvo que intervenir al ver que no se le podía entender.

Ana Terradillos y Mayka Navarro en ‘La mirada crítica’

«¡Oye, Mayka! No sé lo que pasa. Hay un problema con el micro», advirtió Terradillos algo confusa, en busca de una solución para poder continuar con la información. «Tiene que ser por el calor, hay como interferencias», señaló Navarro, que rápidamente averiguó el motivo para intentar arreglarlo lo antes posible. «Así… ¿y ahora?», preguntó la reportera colocando el móvil más alejado del equipo.

Pero la reportera de ‘La mirada crítica’ estaba decidida a arreglar el fiasco, y comenzó a alejar el móvil lo máximo posible para evitar interferencias, llegando a salirse del plano, lo que hizo cundir el pánico en plató. «¡No te vayas! Pero no te vayas de la imagen», espetó rápidamente Ana Terradillos mientras Mayka Navarro regresaba rápidamente a su puesto para seguir con la conexión fallida.