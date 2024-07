La hija de Arantxa del Sol no se muerde la lengua contra ‘De Viernes’ y Ana Herminia: «Degolláis a la gente»

La entrevista de Ana Herminia en ‘De Viernes’ en la que aseguró que tuvo un idilio con Finito de Córdoba que se alargó en el tiempo e incluso poco antes de casarse con Arantxa del Sol sigue dando que hablar. Este miércoles, Lucía Serrano, la hija de la modelo y el torero ha explotado mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

Así, la hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba no se ha podido contener y ha explotado contra Ana Herminia, Ángel Cristo pero también contra la propia dirección de ‘De Viernes’ por permitir este tipo de testimonios solo por conseguir audiencia.

«Siento que lo necesito y también creo que esta parte de mí debe ser leída por aquellos que no me entienden. Estos son mis sentimientos y mis opiniones, no la de mis padres», empieza diciendo la hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba en este escrito. «Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo mi hermano pequeño y yo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama y dinero, si es que no lo están haciendo ya», prosigue diciendo en alusión a Ana Herminia y su pareja.

«El daño que que le habéis hecho a mi familia, a mi hermano pequeño, no lo voy a perdonar jamás. Querer romper un a familia me parece una de las peores cosas que existen en esta vida. La familia es sagrada», sentencia Lucía Serrano con contundencia.

«La familia es uno de los regalos más preciados de Dios y en mi orden de prioridades es el regalo más grande. Si vosotros supieseis lo que es una familia, probablemente no os dedicaríais a construir la vuestra destrozando la de los demás«, recalca la hija de Arantxa del Sol en un claro mensaje para Ángel Cristo y su pareja.

La hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba contra ‘De Viernes’

Pero Lucía Serrano no se ha podido callar tampoco y ha explotado contra la organización de ‘De Viernes’ por llevar a Ana Herminia para destrozar a su familia. «Qué asco que programas y aquellos que se denominan periodistas suelten comentarios tan sumamente repugnantes. Me da pena ver cómo va la sociedad, cómo por un par de audiencias machacáis y degolláis a la gente sin escrúpulos, sin importaros absolutamente nada, y le bailáis el agua a personas que, sin pies ni cabeza, se prestan a vender miserias«, denuncia la hija de Finito y Arantxa.

«¿Cómo dais voz a gente que solo busca destruir por llenarse la cartera, y qué triste ver que esto es lo que nos espera en muchos formatos de televisión, señores. ¿Esta es la ética y la moral de la que presumís? ¿Esto es lo que transmitís a un país entero que os está viendo?», se pregunta después la hija de Arantxa del Sol cuestionando así la imagen blanca y familiar que vende Mediaset.

«Después de lo que he visto este viernes corroboré lo que ya sabía. El programa de De Viernes, en mi opinión, ha sido un plus para patrocinar el concurso de Ángel Cristo en Supervivientes desde que empezó el reality, y la única imagen que se han dedicado a blanquear desde que empezó el programa ha sido la suya. Y señor, a mí no me sirve que de últimas alabe el concurso de mi madre soltando tres halagos cuando se ha dedicado a dar exclusivas y declaraciones tirando por tierra su carrera profesional, diciendo que se cree ‘Madonna’ y que no es nadie», recalca Lucía.