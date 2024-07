Ana Herminia pone en jaque a Finito de Córdoba con lo que revela de su relación en ‘De Viernes’

Este viernes 26 de julio Ana Herminia Illas ha vuelto a ser la protagonista de ‘¡De Viernes!‘. En esta ocasión, la pareja de Ángel Cristo se ha sentado en el programa nocturno de Telecinco dispuesta a contar lo que hasta ahora había callado sobre su relación con Finito de Córdoba.

Muy enfadada tras la entrevista concedida por Arantxa del Sol en el mismo programa la semana anterior, la venezolana ha develado toda la verdad sobre su relación con el marido de la presentadora, de la que tanto se ha hablado. Según la primera versión de Ana Herminia, su amistad con Finito de Córdoba habría empezado en 1998. Sin embargo, según ha reconocido ahora, eso no sería del todo cierto, sino que se habrían conocido antes.

«Me dijo que dijera 17 años para que no chocaran las fechas. Me he cansado de que me dejen como una cualquiera. Una no está preparada para ser la otra», explicaba la novia de Ángel Cristo, quien mintió en un intento por proteger al torero, pues mantuvieron un affaire en las mismas fechas en las que él ya estaba con Arantxa del Sol.

Según confesó Ana Herminia, «hice estupideces que no debía haber hecho hasta para ponerlo celoso. Yo estaba enamorada, perdida. Yo hasta que conozco a Ángel decía, ‘yo no me voy a poder casar nunca’ porque era el amor de mi vida. Era, no sé, enfermizo. Estuve en psicólogos y todo porque cuando logré tener una pareja estable sentía que le ponía los cuernos a Juan (Finito de Córdoba). Yo decía, qué es esto. Horrible…».

Ana Herminia suelta la bomba sobre su relación con Finito de Córdoba

Incluso desveló que «mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse. En el 2001. Yo estoy con él hasta ese día en España, me regreso a Venezuela y no me atiende nunca más al teléfono. Me entero de la boda a los dos meses y por la televisión. No me atiende el teléfono nunca más. Desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela. El problema que yo veo con él ha sido el ego. El creerse superior. Yo me sentía diminuta».

«Lo que pasa es que Arantxa nunca supo de nuestra gran amistad. Juan y yo hablábamos mientras ‘Supervivientes’. Tres meses de llamadas a diario», contaba Ana Herminia sobre las supuestas conversaciones que mantuvo con el torero durante el concurso de sus respectivas parejas. Arantxa del Sol y Ángel Cristo tuvieron una muy buena relación en ‘Supervivientes 2024’ hasta que este tema hizo que su amistad saltara por los aires.

«Ana no es una amistad. Coincidió con su noviazgo y su matrimonio. No puedes llamarlo amistad. Yo lo que no entiendo es como ella estaba en la inopia», le interrumpía Ángela Portero, colaboradora de ‘¡De Viernes!’, haciendo referencia a los celos de la presentadora al enterarse de esa relación entre su marido y la venezolana. «Yo lo que no entiendo es lo de los tres puñetazos. Esos puñetazos no eran para Ángel, eran para mí», aseguraba la invitada.

«Yo de mujer a mujer le invito a que se tome una tila y yo a ella, le cuento con todo lujo de detalles», sentenciaba Ana Herminia, haciendo referencia a la agresión física de Arantxa del Sol a su pareja durante su estancia en Honduras. Una agresión que supuso su expulsión inmediata del concurso.