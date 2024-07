La desafiante amenaza de Ángel Cristo a Finito de Córdoba en ‘De Viernes’: «A ver si tiene valor»

Este viernes 26 de julio, Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, ha vuelto a sentarse en ‘¡De Viernes!’. En esta ocasión, lo ha hecho para contar toda la verdad de su relación con Finito de Córdoba de la que tanto se ha hablado. Y es que parece ser que no siempre habría sido del todo sincera.

A su lado ha querido estar su pareja, quien no ha dudado en salir a defenderla. En un momento de tensión en el que la venezolana no lo estaba pasando nada bien, los presentadores han querido conocer la opinión de Ángel Cristo, que se encontraba fuera del plató. El hijo de Bárbara Rey se ha mostrado muy enfadado: «Finito le dijo a Ana que si yo había contado algo en la isla, que me iba a pegar dos guantazos, o tres, que me iba a reventar la boca, pues muy bien, torero contra domador».

Ángel Cristo manda un mensaje a Finito de Córdoba

Tras esto, ha mandado un mensaje directo al marido de Arantxa del Sol. «Yo le quiero decir que a ver si tiene el valor que no tiene para entrar a matar y me lo dice a la cara. Mírame a lo ojos, estoy muy calentito porque estoy viendo a mi mujer sufrir», ha asegurado, lanzándole una amenaza. «Y si quiere denunciarnos, que nos denuncie», ha añadido.

Sin embargo, ahí no quedó la cosa. En otro momento de la entrevista, Ángel Cristo irrumpió en el plató en pleno directo para sentarse al lado de su pareja. Tras fundirse en un abrazo, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ ha querido dejar claro el motivo por el que ambos habían decidido conceder esta entrevista: «Estamos aquí por los puñetazos de Arantxa».

Según Ángel Cristo, su chica se está portando «demasiado bien» con el torero a pesar de lo mal que éste se lo ha hecho pasar, desvelando que Finito ha seguido buscando a Ana supuestamente a pesar de estar casado con Arantxa: «Por supuesto que Ana se está callando muchas cosas. Ella lo que ha hecho ha sido protegerlo toda la vida. Él no ha dejado de buscarla, y que me denuncie. Pero si la buscaba, es que las cosas no iban bien (entre Arantxa y Finito)». «Estoy cabreado porque no me gusta ver sufrir a mi mujer. Yo aquí estoy para ayudarle a ella», sentenciaba.