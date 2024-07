Crítica a ‘La dama del lago’: la primera serie de Natalie Portman remueve conciencias con el racismo

El salto de grandes estrellas al mundo de la televisión lleva dándose de manera muy natural desde hace casi dos décadas. Una de las que más destaca en este aspecto es Nicole Kidman que, desde su participación en ‘Big Little Lies’, protagoniza una serie al año. Como mínimo. Como ella, encontramos a Reese Witherspoon, Robert Downey Jr. o incluso Harrison Ford. Pero había una gran actriz que se resistía a dar ese paso, y esa es Natalie Portman, una de las mejores actrices del Hollywood actual. La espera ha llegado a su fin, porque la actriz nacida en Jerusalén se convierte en la protagonista de ‘La dama del lago’, la nueva serie de AppleTV+ que se estrena este 19 de julio.

Basada en el popular bestseller de Laura Lippman, la serie está protagonizada por Natalie Portman y Moses Ingram (a la que conocimos en ‘Obi-Wan Kenobi‘, la serie de Star Wars). Y ambas actrices dirigidas por la visionaria directora Alma Har’el, responsable de ‘Honey Boy’, película por la que ganó el premio a Mejor Dirección del Sindicato de Directores. ‘La dama del lago’ se centra en el género del thriller, pero con tintes dramáticos. Porque al final se trata de una historia sobre el racismo imperante en Estados Unidos en los años 60, época de la segregación racial. Pero también sobre el machismo y cómo se presupone que las mujeres pertenecen a la cocina y al ámbito doméstico.

De hecho, hay una frase que duele cuando la pronuncia el marido de la protagonista, interpretado por Brett Gelman (‘Stranger Things‘): «Nunca has intentado otra cosa». Esa frase es la que da la puntilla a Maddie, el personaje de Natalie Portman, para no solo abandonar a su marido y a su hijo, sino toda su vida anterior. Porque sabe que ella vale mucho más que para estar todo el día sirviendo a los hombres.

¿De qué va ‘La dama del lago’?

El día de Acción de Gracias de 1966, mientras la desaparición de una niña mantiene en vilo a la ciudad de Baltimore, las vidas de dos mujeres se cruzan de manera fatal. Maddie Schwartz es un ama de casa judía que necesita dejar atrás un secreto del pasado y reinventarse como periodista de investigación. Cleo Sherwood es una madre envuelta en los bajos fondos políticos del Baltimore negro que lucha por mantener a su familia. Estas vidas tan dispares no parecen tener conexión, pero cuando Maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de Cleo, se abre un abismo que pone en peligro a todos los que tienen a su alrededor.

La serie comienza con la muerte de una de las protagonistas, Cleo, a la que interpreta Moses Ingram. Y su voz en off, relatando lo que vamos a ver a continuación. Cómo su asesinato va a desencadenar una serie de situaciones impredecibles que afectarán de lleno a la otra protagonista, Maddie. De ahí, y tras unos créditos iniciales magistrales (sobre todo por diferentes), aparecemos en Baltimore, en el Desfile de Acción de Gracias, siguiendo a una chiquilla que, aunque todavía no lo sabemos, será secuestrada. Y ni más ni menos que por Papá Noel. Ese secuestro retorcerá a la sociedad de Baltimore, sobre todo a la blanca, que organizará partidas de búsqueda para dar con la niña.

Ahí vemos que estamos ante una historia sobre la diferencia no solo de clases, sino de raza. Mientras cualquier cosa que afecte a los blancos se convierte en asunto casi de estado, si afecta a la comunidad negra todo queda en segundo plano. No se dedican ni fondos ni esfuerzos a ayudarles, o a protegerles. Y cuando llega la muerte de Cleo, todo se recrudece mucho más. Esta historia está basada en un hecho real que ocurrió en 1969: la desaparición y posterior asesinato de Esther Lebowitz, una niña judía de Baltimore. Al igual que la muerte de Shirley Parker, una mujer negra, totalmente ignorada por la comunidad salvo por el periódico The Afro.

Todos estos hechos, y esta diferenciación anclada en el racismo de la sociedad norteamericana, se muestran en ‘La dama del lago’. A veces de forma un poco burda y exagerada. Pero casi siempre con elegancia e invitando a la reflexión. Todo ello sustentado en una portentosa actuación de Natalie Portman. Algo que no debería sorprender a nadie a estas alturas. La actriz se echa la serie a los hombros (ejerce también de productora ejecutiva) y demuestra que está ante una historia que le va como anillo al dedo. Sí que es verdad que, en el clima actual, una serie sobre un ama de casa judía puede ser complicada. Pero recordemos algo: Natalie Portman, pese a ser israelí, siempre se ha mostrado muy crítica con el gobierno de Netanyahu. Y, sobre todo, a favor del reconocimiento de Palestina.

Natalie Portman, descubriendo la verdad oculta en ‘La dama del lago’. / APPLETV+

‘La dama del lago’ comienza lenta, y el primer episodio casi sirve como de prólogo. Atrás han quedado esos capítulos pilotos en los que ocurría de todo porque necesitaban no solo enganchar a la audiencia, sino a la cadena. La serie de Apple no es de esas. Es de las que se cocinan a fuego lento, y el misterio al final es lo de menos. En eso se parece a ‘Heridas abiertas’, la serie de Amy Adams para HBO. Y si en esa teníamos el duelo interpretativo entre Adams y Patricia Clarkson, aquí tenemos el de Portman e Ingram. Aunque la primera se merienda a todos aquellos con los que comparte escena. Su presencia es tan magnética que ella es la serie.

La ficción de AppleTV+ está muy bien cuidada, como todas las de la plataforma. Pero le falta gancho, le falta empuje. También como casi todas las de la plataforma. Hay algo que falla en el conjunto final y que hace que perdamos el foco. Porque hay veces que da la impresión de no tener claro qué quiere ser. O qué temas tocar. Aun así, mantiene la intriga sobre todo por ellas.